Landsberger Dennis Biederer ist Bayerischer Vizemeister im Einzelzeitfahren

Teilen

Der Landsberger Dennis Biederer ist jetzt Bayerischer Vizemeister im EZF der Amateure. © Impuls

Landsberg – Bessere Bedingungen für eine Meisterschaft kann es nicht geben. Am vergangenen Sonntag sind Radler aus ganz Bayern bei strahlendem Sonnenschein zur bayerischen Meisterschaft im Einzelzeitfahren (EZF) in Leerstetten angetreten. Mit dabei: Der Landsberger Dennis Biederer vom Fischener Radteam Impuls.

Auf die Radler wartete ein flacher, 16 Kilometer langer Rundkurs, bei trockenem Belag und wenig Wind. Schon bei der heurigen Tour de Kärnten und beim letztjährigen RiderMan hat sich gezeigt, dass Biederer nicht nur schnell am Berg, sondern auch im flachen Terrain ist. Mit einer Zeitfahrmaschine und aerodynamisch optimiertem Equipment, wollte sich der Implus-Pilot mit der Konkurrenz messen. Aufgrund der jüngsten Spitzen-Resultate, hatte der Landsberger allen Grund mit Zuversicht und Selbstvertrauen den Kampf gegen die Zeit aufzunehmen.



Biederer verpasste den Titel um 48 Sekunden. © Impuls

Am frühen Morgen schienen die Beine des Radlers noch etwas schwer zu sein, doch als der 30-jährige Landsberger um 12:46 Uhr von der Startrampe rollte, war die Skepsis schnell vergessen. Er fand nicht nur zügig seinen Rhythmus, sondern auch der Druck auf dem Pedal war größer als gedacht. Trotz einiger tückischer S-Kurven flog er förmlich über die Strecke und kam mit einer Spitzen-Zeit ins Ziel. Es war die zweitschnellste Wertungsklasse. Den Titel schnappte ihm Holger Wanke vom TSV Gaimersheim weg. Biederer meisterte die 16 Kilometer mit 58 Höhenmetern in 19:47 Minuten und verpasste Gold um 48 Sekunden. So gewann er die Silbermedaille und wurde mit dem Titel „Bayerischer Vizemeister im EZF der Amateure“ ausgezeichnet.