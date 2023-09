Nächste Medaille in Dennis Biederers Körbchen

Von: Toni Schwaiger

Gewohntes Bild: Der Landsberger Dennis Biederer (vorne) vom Radteam Impuls führt das Feld an. © Impuls Radteam

Landsberg – Die einen zieht es um diese Jahreszeit in die Berg, um körbeweise Pilze zu sammeln, andere um Medaillen einzuheimsen – der Rennradfahrer Dennis Biederer etwa. Gerade erst fuhr der Landsberger beim ,Bergkaiser“ aufs Siegertreppchen, da legt er das nächste Edelmetall in sein Körbchen: Silber gab‘s beim Kufsteiner Radmarathon sowohl in der Gesamtwertung als auch in der Altersklasse.

Wie gewohnt in den Farben des Fischener Radteams Impuls stand der 30-jährige Lechstädter am Start. Und mit ihm die Teamkollegen Tim Öttl (Weilheim), Jonathan Beck (Bad Tölz) sowie Florian Christ (Sindelsdorf) sowie noch gut 500 weitere Konkurrenten.

120 Kilometer mit rund 1.800 Höhenmeter waren zu absolvieren. „Der Kurs rund um Kufstein ist mit einigen giftigen Anstiegen und einem technisch anspruchsvollen Finale versehen“, beschreibt Teamchef Martin Wilhelm, „genau das Richtige für unsere vierköpfige Equipe.“ Deren Stärken am Berg und die gute Fahrtechnik sollten hier zum Tragen kommen. Doch die starke Konkurrenz machte das Rennen wahrlich nicht einfach. Schon der erste Anstieg ins naturnahe Thierseetal hatte es in sich – das bis dahin noch geschlossene Fahrerfeld bröselte förmlich auseinander. Das Impuls-Quartett indes konnte sich eindrucksvoll behaupten und war Teil der vorderen Gruppen.



Stark beim Kufsteiner Radmarathon: Tim Öttl, Jonathan Beck, Dennis Biederer und Florian Christ vom Radteam Impuls aus Fischen. © Impuls Radteam

Die Strecke bis zu den Reintaler Seen bot beste Möglichkeiten, Kräfte zu sammeln, um sie in den Anstieg nach Brandenberg zu investieren. „Da ging auf 3,5 Kilometern Länge und 400 Höhenmetern die Post ab“, erinnert sich Dennis Biederer. Nicht seinen besten Tag hab er erwischte, räumt er ein, dennoch konnte er sich mit drei Konkurrenten vom Rest des Feldes absetzen und gemeinsam die Verfolgung des entwischten Ausreißers aufnehmen.



Der Plan ging auf, 15 Kilometer vor dem Ziel war der Solist wieder gestellt. Wenige Kilometer vor dem verwinkelten Finale in der Kufsteiner Innenstadt setzte Lokalmatador Maximilian Kuen eine „bärenstarke Attacke“. Eine Lücke ging auf und Biederer musste mit dem eben gestellten Solisten die Verfolgung aufnehmen – mehr oder weniger im Alleingang. Als es nach Kufstein ging, kamen Biederers ,Skills‘ auf dem Rad in den spitzen Kurven und engen Straßen zur Geltung. Mit Bravour meisterte er diese Herausforderungen und stellte den kräftezehrenden Anschluss zum Führungstrio wieder her. In einem langgezogenen, hektischen Sprintfinale fand der Impuls-Pilot die zweite Luft, konnte sich gut positionieren und einige Fahrer der Gruppe hinter sich lassen. Lokalmatador Kuen hatte allerdings die Nase etwas vorn, so musste sich Dennis Bieder mit Rang 2 und Silber zufrieden geben.