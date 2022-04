El Diablo: Alexander Steffens radelt zu Silber

Von: Thomas Ernstberger

Angesichts einer nicht optimalen Vorbereitung mit Platz 2 zufrieden: der Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens (links) beim Granfondo „El Diablo“ © FKN

Dießen – Erfolgreicher Saison­start für den Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens beim Granfondo „El Diablo“. an der ligurischen Küste in Ceriale. Auf der 96 Kilometer langen Strecke mit zwei Bergen und 1.700 Höhenmetern fuhr Steffens nach dem 3. Gesamtplatz 2021 in diesem Jahr auf Platz 2.

Der „Bergelefant vom Ammer­see“ dämpfte im Vorfeld des Rennens zu hohe Erwartungen, wies die Favoriten-Rolle klar von sich. „Meine Vorbereitung lief nicht ganz nach Plan. Krankheit und mein kleiner Herzeingriff im Februar sorgten für viel Trainingsausfall“, berichtet Steffens. „Aber was gibt es Schöneres, als mit meinen italienischen Freunden ein Ründchen in der Sonne bei 20 Grad zu drehen?“ fügt er lächelnd hinzu.



Steffens konnte sich bereits nach zehn Kilometern mit dem Italiener Matteo Crosa Lenz vom Feld absetzen. „Für mich war klar: Wenn ich heute eine Chance haben will, muss ich mit Vorsprung in die Berge kommen.“ Gemeinsam mit Lenz, der später dann auch das Rennen für sich entschied, konnte Steffens auf den ersten 20 Kilometern bis zum Berg über zwei Minuten auf die Verfolger herausfahren. Im Anstieg musste er dann aber seinen „Fluchtgefährten“ ziehen lassen.



Einfach weggefahren



„Die Jungs hier sind ohnehin schon stark am Berg und haben zusätzlich schon einige Rennen in den Beinen. Da hatte ich im ersten Rennen kaum eine Chance, dran zu bleiben“, erklärt Steffens. So stellte ihn dann auch die 15-köpfige Verfolgergruppe und Steffens musste zwei Kilometer vor der Abfahrt auch diese ziehen lassen. „Es war schon ein bisschen frustrierend, dass sie mir einfach am Berg wegfahren konnten“, klagt der Sport- und Fitnesskaufmann.



Für Steffens ging es alleine in den letzten acht Kilometer langen Berganstieg mit acht Prozent Steigung. Eine weitere Verfolgergruppe schloss nach kurzer Zeit zu ihm auf. Ständige Attacken und Tempowechsel zersprengten die 40 Mann starke Gruppe komplett. „Die ganze Zeit wurde aus der Gruppe attackiert, als ob oben am Berg der Toursieg warte. So fuhren wir am Ende alle Anschlag und jeder alleine“, erzählt Steffens.



Bergab konnte der Dießener dann seine Abfahrtskünste ausspielen und sammelte Konkurrent für Konkurrent wieder ein. So beendete der Chef des „AS Cycling Teams“ sein erstes Rennen der noch jungen Saison mit dem 2. Platz seiner Altersgruppe. Steffens ganz happy: „Damit habe ich mir erneut Respekt bei der italienischen Rad-Community verschafft.“