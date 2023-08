Kletterexperten

Cyclassics und Bergkaiser: Steffens und Biederer auf dem Podium

Von: Toni Schwaiger

Bergkaiser in Tirol: Nur noch durch die Galerie, dann ist die Passhöhe des Kühtais erreicht. © Impuls Radteam

Landsberg - Die Rennradler aus dem Landkreis sind weiter auf Erfolgskurs. Im Norden sprintete Alexander Steffens (AS Cycling Team) beim größten Jedermann-Rennen Europas zum zweiten Mal in Serie aufs Podium und im Süden stellte Dennis Biederer (Impuls Radteam) beim Bergkaiser erneut seine Kletterqualitäten unter Beweis.

Nachdem es bei der WM in Schottland so gar nicht nach Plan lief (der KREISBOTE berichtete), ging Alexander Steffens bei den Cyclassics Hamburg mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch an den Start. Und mit ihm über 12.000 Teilnehmer aus aller Herren Länder und über verschiedene Distanzen.



Auf der 100 Kilometer langen, durch den Südosten Hamburgs verlaufenden Strecke hatten die Athleten kaum Höhenmeter vor sich. Wie auf Steffens Leib geschnitten. „Ich konnte mich gleich am Start mit einem Dänen vom Feld absetzten und eine 1:30 Minuten-Lücke herausfahren und mich so in der hektischen und verwinkelten Startphase in Hamburg aus den Stürzen raushalten“, erzählt der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann aus der Marktgemeinde Dießen.



Bergelefant mit Sprinterqualität: Alexander Steffena aus Dießen am Start der Cyclassics Hamburg. © AS Cycling Team

Nach 40 Kilometern ließ sich der 30-Jährige jedoch ins Hauptfeld zurückfallen. „Zu Zweit hätten wir es wohl nur bis zum Anstieg bei Blankenese geschafft und bis dorthin viel Energie verschwendet“ erklärt der Elite-Amateur seine Rennstrategie. An der Bergwertung in Blankenese versuchte er dann mit einer Tempoverschärfung das große Feld auszusortieren.



Im weiteren Verlauf führte die Strecke durch bekannte Sehenswürdigkeiten Hamburgs und an der „sündigsten Meile“ Deutschlands, der Reeperbahn, vorbei zurück in die Innenstadt. „Auf den letzten Kilometern wurde es dann extrem hektisch. Immer wieder Attacken und Stürze“. Im Zielsprint auf der Mönckebergstraße musste sich Steffens mit einer Radlänge und einer Sekunde Rückstand geschlagen geben. Das bedeutete Platz 3 in der Gesamtwertung (5.994 Teilnehmer) sowie Platz 2 in der Altersklasse (1.494). Damit nicht genug der Podiumsplatzierungen: In der ,Bergwertung‘ fehlten Steffens nur ein paar Hundertstel für den Sieg. „Das war etwas ärgerlich, wenn ich schon einmal als Bergelefant am Berg vorne mit dabei bin“, schmunzelt der Chef des AS Cycling Teams.



Kletterexperten

Für die Aktiven des Fischener ,Impuls Radteams‘ hingegen kann es nicht lange genug bergauf gehen. Sie sind wahre Kletterexperten und stellten das jüngst beim ,Bergkaiser‘ in Tirol einmal mehr unter Beweis. Allen voran Dennis Biederer aus Landsberg und Josef Stegherr aus Kinsau, die mit unbändiger Willenskraft aufs Podium stürmten.



Mit Start in Kematen ging es über 25 Kilometer und 1.400 Höhenmeter hinauf zum Skiweltcuport Kühtai in 2.000 Meter Meereshöhe. An der Spitze des 150 Mann starken Teilnehmerfeldes lieferte sich Biederer nach einer ein Kilometer langen, 20 Prozent steilen Rampe einen erbitterten Kampf um die Kürung des Bergkaisers 2023. Zusammen mit dem Italiener Gianmarco Caresia setzte er sich erfolgreich von der Spitzengruppe ab.



Bergziege mit Zug zum Gipfel: Dennis Biederer aus Landsberg beim ,Bergkaiser‘ in Tirol. © Impuls Radteam

Auf den letzten zwei Kilometern in der beeindruckenden Galerie kurz vor dem Erreichen des Gipfels angekommen, war die Attacke des Italieners jedoch unwiderstehlich. Einen bärenstarken 2. Gesamtplatz und den 1. Rang in seiner Altersklasse konnte sich Dennis Biederer jedoch mit großem Vorsprung sichern.



Auch Josef Stegherr (63, Kinsau) war wieder einmal eine Klasse für sich. Der Routinier aus aus dem Lechrain fuhr in seiner Altersklasse auf Platz 2, geschlagen nur von Pauli Lindner aus Salzburg.