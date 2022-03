Radsportler Alexander Steffens ganz in Weiß

Von: Thomas Ernstberger

Fachsimpeln in Zürich: ASC-Teamcaptain Alex Steffens (rechts) und die Schweizer Rad-Legende Beni Herger. © ASC

Dießen – Die Temperaturen steigen – und es macht inzwischen wieder richtig Spaß, mit dem Fahrrad unter­wegs zu sein. Das gilt für Hobby-Radler genauso wie für den Dießener Elite-Amateur Alexander Steffens. Der 28-jährige Chef des „AS Cycling Teams“ ist wieder ins Training auf der Straße eingestiegen. „Ich sitz‘ endlich wieder auf dem Rad, alles läuft nach Plan“, freut er sich.

Zwei Highlights stehen für den Radrennfahrer vom Ammersee Cycling Team in diesem Jahr auf dem Programm, beide spät im Herbst. Zum einen der Öztaler Rad-Marathon (da stürzte er im vergangenen Jahr) Ende August und zum anderen die Weltmeisterschaft Mitte September im italienischen Trento.

Zur Vorbereitung auf die Saison geht’s Anfang April zum Trainieren nach Italien und später eineinhalb Wochen ins Trainingslager nach Südfrankreich. Tipps aus erster Hand holte sich Steffens vor kurzem in Zürich bei einem Besuch der Schweizer Rad-Legende Beni Herger, der mit seinen 80 Jahren noch immer auf dem Rad sitzt und eine Werkstatt in Neuaffoltern betreibt.



„Wir sind befreundet. Ich liebe die alten Geschichten und die Fotos von früher“, erzählt Steffens. Herger fuhr von 1957 bis 1979 Rennen, war 1968 Dritter bei der Steher-WM in Rom und zweimal Schweizer Meister. Er gewann 1971 den Grand Prix von Mailand und 1979 den Grand Prix von Leipzig. Und er stellte 1972 einen Bahnrekord auf der offenen Rennbahn von Oerlikon auf. Alex Steffens: „Es ist immer höchst interessant, sich mit jemand wie ihm auszu­tauschen.“



ASC-Teamcaptain Alex Steffens wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt im schwarz-gelben Trikot und dem gelben Rad antreten, sondern ganz in Weiß. „Ich fahre mit einem speziellen Trikot als Botschafter für die Wings-for-Life-Stiftung“, verrät er den Grund. Die gemeinnützige Stiftung, auf die der Dießener aufmerksam machen will, wurde 2004 vom zweifachen Motocross-Weltmeister Heinz Kinigadner und Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz gegründet. Sie hilft Querschnittsgelähmten, unter anderem durch den jährlichen, weltweit gleichzeitig stattfindenden „Wings for Life World Run“.