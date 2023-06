WM-Quali im Radsportmekka Villars

Mühsames „Klettern“ für die WM-Teilnahme: Andrea Schwarz-Stegherr (links) vom Radteam Impuls fuhr in Villars auf die Alters­klassenränge 1 und 2. © Impuls

Landkreis – Das Radteam Impuls ist weiter in der Erfolgsspur. Beim Villars Granfondo in der Schweiz fuhren die Rennradler aus dem Landkreis nicht nur starke Ergebnisse und Podiumsplätze ein, sie qualifizierten sich zudem für UCI-Amateur-Weltmeisterschaft in Glasgow. Ein Novum in der noch jungen Geschichte des Fischener Radteams.

Die WM-Quali ging mit den Rennen in Villars in eine neue Runde. Doch bevor am Sonntag der Granfondo (Straßenradrennen für Hobbysportler) für die Impuls-Piloten Dennis Biederer (Landsberg), Florian Christ (Sindelsdorf) sowie Josef Stegherr und Ehefrau Andrea Schwarz Stegherr (Kinsau) anstand, begann das schweizer Event mit einem schweren und langen Bergzeitfahren am Samstag, . Auch hier qualifiziert man sich mit einer entsprechenden Platzierung für das UCI-WM-Zeitfahren.



Josef Stegherr ging nicht an den Start, da der 63-Jährige das WM-Ticket bereits am Neusiedler See gelöst hatte. Starter aus vielen europäischen Nationen stellten sich der Herausforderung und nahmen die giftige Stecke mit 11,6 Länge und 795 Meter Höhenunterschied in Angriff. Trotz praller Mittagshitze flogen die Impuls-Piloten den Berg regelrecht hoch und überzeugten mit starken Ergebnissen: Allen voran Andrea Schwarz-Stegherr, die in ihrer Altersklasse auf den 1. Platz fuhr. Dennis Biederer verpasste mit einer Zeit von 33:30,12 Minuten das Podium um Haaresbreite, qualifizierte sich aber ebenso für die Weltmeisterschaft im August.



Der Granfondo am Sonntag startete spektakulär am UCI World-Cycling-Center mit einem zweimaligen, 25 Kilometer langen Rundkurs, ehe nach rund 60 Kilo ein 20 Kilometer langer Anstieg wartete. „Die Abfahrt danach war mit großer Vorsicht zu genießen – der Belag war schlecht, die Kurven scharf“, beschreibt Biederer. Eine kurze Roll-Passage und der folgenden Schlussanstieg, rundete den Granfondo mit 122 Kilometer und 2.237 Höhenmeter ab.



Und hier überschlugen sich die Ereignisse: Dennis Biederer (30) konnte seine Renntaktik bis ins Ziel umzusetzen und fuhr auf Platz 3 in der Altersklasse sowie Platz 5 in der Gesamtwertung. Josef Stegherr war bis zu den letzten 300 Höhenmetern nach Plan unterwegs. Auf den letzten Metern waren dann Trinkflaschen und Beine leergefahren, aber: Platz 2 in der Altersklasse und 76 Overall.



Während Florian Christ (Platz 9/12) mit einem Kettenabwurf und einer verlorener Flasche zu kämpfen hatte, fiel Andrea Schwarz-Stegherr einem Bienenstich zum Opfer. Glücklicherweise konnten aber beide das Rennen fortsetzen und beenden. Die 59-jährige Kinsauerin durfte sich sogar über Platz 2 in ihrer Altersklasse freuen.



„Auch wenn das ein oder andere Ergebnis bei optimalem Ablauf noch besser ausgefallen wäre, so kann unsere Equipe mehr als stolz auf sich sein“, resümiert Teamchef Martin Wilhelm. Alle Vier haben sich für das Zeitfahren und den Granfondo bei der UCI-Amateur-WM 2023 qualifiziert. „Das ist eine Premiere und ein großer Erfolg in unserer noch jungen Vereinsgeschichte.“