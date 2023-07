Dennis Biederer: Im Regenrennen aufs Stockerl

Von: Toni Schwaiger

Tempoarbeit beim Thannheimer Radmarathon: Dennis Biederer vom Radteam Impuls führt das Feld an. © RTI

Landsberg – Nächster Erfolg für das Fischener Radteam Impuls: Beim Tannheimer Tal-Radmarathon fuhr Dennis Biederer mit seinem Rennrad gleich zweimal aufs Stockerl. Der 30-jährige Landsberger belegte mit einer Fahrzeit von 5:57:16 Stunden sowohl in der Gesamtwertung als auch in der Altersklassenwertung den 3. Platz.

Der Wettergott war mit den Radsportlern nicht gnädig. Dauerregen von Start bis Ziel machte das Rennen zu einer Regenschlacht und verlangte den Radlern einiges ab. Mit 224 Kilometern und 3.700 Höhenmeter hatten die Impuls-Piloten Dennis Biederer und Christian Sacher (Penzberg) ein richtiges Brett vor sich.



Von Beginn an war das Tempo extrem hoch und man hatte den Eindruck, als möchte jeder Starter das Rennen möglichst schnell hinter sich bringen. Biederer konnte auch unter erschwerten Wetterbedingungen einmal mehr aufzeigen, dass er sich zu einem der besten Radmarathon-Fahrer in der Region entwickelt hat. Doch wie vielen anderen Teilnehmern, ging auch dem 30-Jährigen der starke Regen an die Substanz. Nachdem er den inneren Kampf gegen die Überlegung, das Rennen nach einer Stunde abzubrechen, gewonnen hatte, konnte der Impuls-Pilot mit zwei Weggefährten den Ausreißer am Hochtannbergpass stellen. Durchs Lechtal arbeitete das Trio perfekt zusammen, ehe der Lechstädter am Gaichtpass mit einer Attacke versuchte, die Gruppe zu sprengen. Allerdings erfolglos.



Das Kollektiv lief wieder zusammen und rollte gemeinsam auf dem letzten Sektor Richtung Ziel. Es lief auf einen Sprint hinaus, bei dem die beiden Konkurrenten die besseren Beine hatten. Biederer abschließend: „Vom Sieg habe ich geträumt, enttäuscht bin ich allemal, aber zufrieden mit meiner Strategie, Power und Verpflegung – manchmal geht es sich einfach nicht aus“.