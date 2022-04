Vorbestraft

Räuberische Erpressung: 63-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg muss hinter Gitter

Von: Susanne Greiner

Der 63-jährige Landkreisbewohner, der ein Kaufhaus mit einer Bombenattrappe erpressen wollte, wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Montane verurteilt. © Alexander Kaya

Landsberg/Ulm – Das Urteil ist gefallen: Für den Versuch, ein Kaufhaus in der Ulmer Innenstadt mit einer Bombenattrappe zu erpressen, ist der 63-jähriger Angeklagte aus dem Landkreis Landsberg zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Ulm sahen es als erwiesen an, dass der Mann im Oktober letzten Jahres eine Bombenattrappe samt Erpresserschreiben in dem Kaufhaus deponiert hatte. Das Gericht verurteilte den Mann wegen versuchter räuberischer Erpressung und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten.

Der Beschuldigte aus dem Landkreis Landsberg hatte die Tat zu Prozessbeginn eingestanden und sich bei den Betroffenen entschuldigt. Zudem habe er auf der Attrappe und dem Schreiben aus dem Kaufhaus nach Angaben der Staatsanwaltschaft DNA-Spuren hinterlassen, die den Ermittlern geholfen hätten, ihn zu identifizieren.



In einer vor Gericht verlesenen Erklärung seines Anwalts hatte der Angeklagte mitgeteilt, er habe niemanden gefährden wollen und sei auch nicht ernsthaft imstande gewesen, eine echte Bombe zu bauen. Das Kaufhaus wurde am 15. Oktober nach dem Fund der Bombenattrappe evakuiert. Niemand wurde verletzt. Mit dem Erpresserschreiben hatte der Beschuldigte laut Anklage innerhalb von 72 Stunden die Zahlung von rund 1,4 Millionen Euro in Bitcoin gefordert. Andernfalls würde eine echte Bombe folgen. Polizisten nahmen den Mann noch vor Ablauf der Frist fest.



In der Erklärung seines Anwalt hatte der 63-jährige Landkreisbewohner mitgeteilt, an einem Gehirntumor erkrankt zu sein, Ärzte hätten ihm eine Lebenserwartung von nur noch einem Jahr bescheinigt. Mit dem geforderten Geld habe er eine teure Laserbehandlung bezahlen wollen. Nach der Beweisaufnahme war die Kammer allerdings davon überzeugt, dass der Angeklagte „in finanzieller Not war und sich durch die Erpressung von Galeria Kaufhof Geld beschaffen wollte“, informiert der Pressesprecher des Landgerichts Richter Alexander Spengler. Dass er das Geld für die Behandlung eines Gehirntumors benötige, habe ihm die Kammer nicht abgenommen: „Der Angeklagte leidet nach den Feststellungen eines rechtsmedizinischen Sachverständigen an keinem Gehirntumor und es gibt auch keine Hinweise darauf, dass er je an seinem solchen litt.“ Auch ergebe die Bilddiagnostik keinen Befund, der möglicherweise als Gehirntumor fehldiagnostiziert hätte werden können.



Die Kammer ging nicht von einer schweren versuchten räuberischen Erpressung aus, da die „Bombe“ klar als Attrappe erkennbar und gekennzeichnet gewesen sei. Es habe auch keine Hinweise darauf gegeben, dass der Angeklagte in der Lage gewesen wäre, eine echte Bombe zu konstruieren.



Vorbestraft



Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren gefordert. Der Verteidiger des Mannes hatte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren beantragt. Das von Richter Michael Lang gefällte Urteil der Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten berücksichtigte auch die Vorstrafen des angeklagten: Seit den 80er Jahren hatte der Mann mehrere Banken überfallen, Geld unterschlagen und dafür mehrere Jahre in Haft verbracht. Als die Tat in Ulm geschah, war der Beschuldigte auf Bewährung frei.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.