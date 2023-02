Nach Kikeriki folgen die Süßigkeiten

Von: Dieter Roettig

Gebannter Blick nach oben: Wann kommt von der als Zauberin verkleideten Bürgermeisterin Sandra Perzul der nächste süße Segen geflogen? © Fotocollage: Roettig

Dießen – Es ist schon eine liebgewordene Tradition am „Lumpigen Donnerstag“ in der Marktgemeinde, dass die Kinder der Carl-Orff-Schule bunt maskiert hinunter marschieren zum Rathaus und laut „Kikeriki, Kikeriki“ singen. Nach diesem Weckruf öffnen sich die Fenster der Bürgermeister-Büros im ersten Stock und ein wahrer Süßigkeiten-Regen ergießt sich auf die Kids.

Aufgeregt kreischend sammelten rund 300 Maschkerers mit Scannerblick die fliegende Beute ein. Bevor sich aber die Rathaus-Fenster öffneten, mussten sie das Lied vom „scheena Hahn Kikeriki“ vortragen. Niemand weiß zwar so recht, wie man auf dieses Kinderlied ausgerechnet am Lumpigen Donnerstag gekommen ist. Aber es wirkt seit Jahren und ist der Startschuss für den Bonbon- und Gummibärchen-Hagel aus den Fenstern von Bürgermeisterin Sandra Perzul und ihren Vorzimmer-Damen. Genau 50 Kilogramm Süßigkeiten flogen so auf die Schulkids.



Carl-Orff-Schulrektor Michael Kramer, maskiert als Pumuckls Meister Eder, Lehrkräfte und viele Eltern begleiteten den Zug der fröhlichen Kinder. Ganz Schlaue hatten Tüten mitgebracht, um mehr „Beute abzugreifen“. Nach einer halben Stunde war das Spektakel vorbei. Polizei und Feuerwehr konnten die Sperrung von Marktplatz, Herrenstraße und Hofmark wieder aufheben.