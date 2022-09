Ratssitzungen im Krempels-Haus?

Von: Dieter Roettig

„Krempels“ als Mieter des im Eigentum der Marktgemeinde befindlichen Nachbargebäudes zum Rathaus zieht am Jahresende aus. Damit hätte die Verwaltung eine Lösung für ihren dringenden Platzbedarf. © Roettig

Dießen – Wenn in kleinen und mittleren Gemeinden wieder mal ein Ladengeschäft für immer dicht macht, hinterlässt das nicht nur für die Kunden eine Lücke. Auch die Kommunen spüren den Aderlass sowohl bei der Gewerbesteuer als auch an der Attraktivität des Gesamtangebots für Einheimische und Touristen. In der Marktgemeinde Dießen sieht man die zum Jahresende angekündigte Aufgabe der Antiquitäten-Fundgrube „Krempels“ aber nicht nur mit einem weinenden, sondern auch mit einem lachenden Auge.

Grund: Das gelbe Gebäude in der Prinz-Ludwig-Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus ist Eigentum der Gemeinde. Nachdem Krempels-Chef Guido Webert den Mietvertrag zum 31. Dezember 2022 gekündigt hat, denkt man bereits intern über eine Eigennutzung der Immobilie nach. Laut Geschäftsleiter Karl Heinz Springer „platzt das Rathaus aus allen Nähten“ und man braucht dringend Büroräume für das Personal. Um Platz zu schaffen, könnte sich Springer beispielsweise den Umzug des Sitzungssaales und des Trauungszimmers in das Nachbargebäude vorstellen, das im Obergeschoss auch eine große Ferienwohnung beherbergt.



Freilich müsste erst die Bausubstanz geprüft und mit Sanierung und Umbau ein direkter Übergang vom Rathaus zum Nebengebäude geschaffen werden. Sollte das Gebäude der früheren Metzgerei Kessler als ungenügend eingestuft werden, käme auch ein Abriss und neuer Anbau in Betracht. Springer: „Das alles sind erstmal nur Gedankenspiele, die mit dem Gemeinderat ausdiskutiert werden müssen. Tatsache aber ist, dass wir im Rathaus an akuter Platznot leiden.“



Guido Webert, der seinen Antiquitäten- und Trödelladen seit elf Jahren in der Prinz-Ludwig-Straße 2 betreibt, will sich ganz aus diesem Business zurückziehen. Ab 15. September läuft sein Räumungsverkauf. Für Sammler und Liebhaber eine gute Gelegenheit, Geschirr, Kleinmöbel, Spielzeug, Bücher, CDs und ausgefallene Objekte aller Art aus zweiter und dritter Hand günstig zu erwerben. Webert, der seinen „ganzjährigen Flohmarkt“ einst als Gegenbewe­gung zur Wegwerf-Kultur gegründet hatte, verlässt Dießen und zieht mit seiner Frau nach Thüringen. Dort haben sie einen alten Bauernhof gekauft, den sie jetzt sanieren wollen. Was er danach beruflich macht, steht noch in den Sternen.



Keine Weißbier-Brezn



„Krempels“ ist nicht der einzige Laden, den die Dießener vermissen werden. Schräg gegenüber in der Johannisstraße hat im Juli bereits das Traditions­café „Vogel“ für immer dicht gemacht. Der 1904 gegründete Konditorei-Familienbetrieb musste in fünfter Generation Backstube, Verkaufstheke, Café und Gartenterrasse schließen. Gestiegene Rohstoff-, Energie- und Lohnkosten sowie notwendige Investitionen in neue Gerätschaften hätten den Betrieb unrentabel gemacht, wie Geschäftsführerin und Konditormeisterin Jutta Golder betonte. Sie stand 24 Jahre lang fast täglich in der Backstube und hinter der Verkaufstheke. Ihre leckeren Torten, Kuchen, Backwaren und die in der ganzen Region beliebte „Weißbier-Brezn“ werden in ewiger Erinnerung bleiben.



Noch ein Betrieb für den täglichen Bedarf hat nach 16 Jahren den Betrieb eingestellt: Die Metzgerei Mertens im Rathaus-Schatten der Herrenstraße. Metzgermeister Christian Mertens führt wirtschaftliche Gründe für das „Aus“ an. Wegen Corona seien Caterings und die Belieferung von Kindergärten weggefallen. Der Verkauf von Fleisch-und Wurstwaren sowie der Mittagsimbiss seiner „Heißen Theke“ wurden zwangsweise minimiert, da während der Pandemie jeweils nur drei Kunden gleichzeitig in den Laden durften. Bis auf eine unwesentliche Hilfszahlung habe er keinen finanziellen Corona-Ausgleich erhalten, da er ja als „Versorger sein Geschäft offen lassen könne.“ Einen ersten Umsatzeinbruch verzeichnete Mertens bereits im März 2019, als das von ihm belieferte Seniorenheim in Riederau Insolvenz anmelden musste. Was aus dem Metzgereiladen jetzt wird, sei noch völlig offen.



Uhren statt Weibsbilder



Ein weiterer Dießener Traditionsbetrieb hat nach der Geschäftsaufgabe eine Nachfolge­rin für den Laden in der Mühlstraße gefunden. „Der Lempik“, das Fachgeschäft für Uhren und Augenoptik, musste nach 61 Jahren für immer schließen. Nachdem wegen Corona die Umsätze „massiv eingebrochen“ waren, zog Inhaber Gerhard Lempik die Notbremse und wickelte den Betrieb ab. In die Geschäftsräume ist inzwischen Petra Thurner mit ihren Laden „Weibsbilder“ eingezogen. Statt Uhren und Brillen gibt es dort fortan Mode, Schmuck und Kunst.