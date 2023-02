Die Musik an sich

Rathauskonzert Landsberg: ein Dialog, vierhändig

Von: Susanne Greiner

Teilen

Yaara Tal und Andreas Groethuysen beim Rathauskonzert in Landsberg. © Greiner

Landsberg – Gemeinsam kochen muss man können. Timing ist gefragt, sonst werden die Nudeln weich, während die Sauce noch köchelt. Nicht zu vergessen der Geschmack: Nicht jeder mag Chili. Wie schwierig mag es da sein, vierhändig Klavier zu spielen? Das bedarf Abstimmung, aufeinander hören, ein Zelebrieren des gemeinsamen Klangs. Die Pianisten Yaara Tal und Andreas Groethuysen sind in dieser Disziplin Meister. Mit mindestens drei Sternen. Zu hören waren sie am Freitagabend im Rathauskonzert vor ausverkauften Rängen.

„About Mozart“ der Konzerttitel: Es geht um den Salzburger, von dem zwei Werke das Programm klammern. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Schon die Beschreibung „Fantasie – Orgelstück für eine Uhr“ macht die Besonderheit des ersten Stückes deutlich: Mozart schrieb das f-Moll-Werk für eine ‚Orgelwalze‘ die einzelne Flöten antreibt – wer an einen historischen Jahrmarkt denkt, hat den leicht quäkenden Klang sofort im Ohr. Geschrieben hat es Mozart 1791 für ein Wiener Wachsfiguren- und Kuriositätenkabinett – und zwar als Trauermusik zu Ehren von Feldmarschall Laudon, was den trotz punktiertem Rhythmus düsteren Klang erklärt. Groethuysen, zuständig für die Pedale, setzt diese nur reduziert ein, was den blechernen Klang der Flöten imitiert. Tal, die stets die obere Stimme spielt, muss ihre linke Hand oft an der rechten Schulter ‚ablegen‘: Mozarts Fantasie spielt sich in drei Oktaven ab – wenig Platz für vier Hände.



Österreich, Fantasie, f-Moll und das Punktierte beherrschen die erste Hälfte des Konzerts: Carl Czernys Fantasie startet im Galopp, stockt, schreitet in der oberen Stimme, während der Bass das Punktierte beibehält. Die Generalpausen setzen die beiden so exakt, als ob die vier Hände, die dabei in der Luft schweben, zu einer Person gehörten.



Das tieftraurige Thema von Schuberts f-Moll-Fantasie scheint in seiner Wehmut Endlichkeit hörbar zu machen: Der Wiener schrieb das werk 1828, ein halbes Jahr vor seinem Tod. Die beiden Pianisten lassen Schubert allein wirken. Sie nehmen sich zurück, halten präzise die Tempi, setzen Triller und Läufe unglaublich exakt – und schaffen es dennoch, den Rathausflügel – vor allem im Vergleich zu den ersten beiden Stücken – zum Singen zu bringen.



Die Musik an sich

Nach der Pause ist f-Moll passé. Vielmehr steht ein „Spiel um ein Kinderlied“ an: Walter Gieseking hat 1948 aus dem Lied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ eine Art „La Follia“ gemacht, eine Abfolge zahlreicher Variationen über das Liedthema. Eine Variation lehnt sicht mit Vorhalten im Bass ein wenig an den Jazz, während eine andere Variation wie eine Etüde wirkt.



Strahlender Abschluss, schon allein durch das dem Molle entgegengesetzte F-Dur, ist Mozarts Meisterwerk, seine anspruchsvolle Sonate von 1786, zwischen Figaros Hochzeit und Don Giovanni. Nach einem dräuenden Anfang und chromatisch aufsteigenden Tönen sprudeln die schnellen Sätze um das Andante, zahlreiche Verzierungen umspielen die Melodie – eine Musik, die die Bilder hinter sich lässt und den reinen Klang feiert. Groethuysen spielt mit den Pedalen, im perfekten ‚Dialog‘ mit Tals Oberstimme – ein spielerisches, freudvolles Gespräch, das die beiden führen.



Nach großem Applaus setzen die beiden Pianisten noch ein rasantes, einminütiges Impromptu von Louis Gouvy gegen Schuhmanns Abendlied – das einzige Werk des Abends, das im Original nicht für Klavier vierhändig geschrieben ist – weshalb Tal auch nur die Liedstimme einhändig spielt. Zwei Zugaben, die neben der Perfektion auch die Vielseitigkeit des Duos zeigen, das nicht umsonst als eines der weltbesten gilt.