Rathauskonzert Landsberg mit umjubelter „Verklärter Nacht“

Umjubelt: David Schultheiß (Geige), Tomoko Nishikawa (Piano) und Franz Lichtenstern (Cello) begeisterten das Publikum im ausverkauften Festsaal des Historischen Rathauses. © Eckstein

Landsberg – „Es wird ein schwieriger Abend“, begrüßt Franz Lichtenstern augenzwinkernd das Publikum im ausverkauften Rathausfestsaal. Schwierig, weil die Programmauswahl drei der bedeutendsten modernen Komponisten beinhaltet, ja. Aber absolut begeisternd, wie der frenetische Applaus zwischen den Stücken und zum Ende beweist.

Den Auftakt bildete das Erstlingswerk Claude Debussys, das Klaviertrio G-Dur, das der 18-Jährige schrieb, als er sich im Rahmen eines „Nebenjobs“ als Reisebegleiter und Klavierlehrer mit der wohlhabenden Russin Nadeshda von Meck, eine Gönnerin Tschaikowskys, in Fiesole aufhielt. Auf ihr Anraten hin begann der von ihr als „kleiner Franzose“ Titulierte mit der Arbeit an einem Klaviertrio, aus dem die Bilderwelten der Impressionisten hervorblitzen, aber auch die Einflüsse von Debussys Vorbildern Tschaikowsky, Fauré und Schumann. Das Stück galt als verschollen und wurde erst in den 1980er Jahren aus Teilen rekonstruiert – eine musikwissenschaftliche Sensation. David Schultheiß (Violine), Franz Lichtenstern (Cello) und Tomoko Nishikawa (Klavier) zauberten Bilder vom Frühling in Paris, ein Wechselspiel zarter Verläufe und pointilistischen Farbenspiels.

Geige und Klavier geben dem letzten Stück, das der krebskranke Debussy vollendete, seine Klangfarbe: die Sonate g-moll. Aus ruhigen Klavierakkorden, darüber eine Violinkantilene, entwickeln sich flirrende Dialoge. Das Zwischenspiel gleicht einem Tanz, bevor das kapriziöse Finale die Poesie der Sonate in Moll pointiert auf die Spitze treibt.



Nach der Pause dann die Triofassung von Arnold Schönbergs „Verklärte Nacht“. Schönberg? Für viele abschreckend, Atonalität und Zwölftonmusik. Dabei gilt die „Verklärte Nacht“ als Gipfel spätromantischer Entwicklung. Der damals 24-Jährige, frisch verliebt, schrieb sie in seiner tonalen Schaffensphase 1899, intendiert als „Programmmusik“. Sie ist fest in der Tradition verwurzelt, deutet aber bereits Neues an. Inspiriert wurde Schönberg vom gleichnamigen, umstrittenen Gedicht Richard Demels. Es galt nicht nur wegen der erotischen Sprache, sondern auch wegen des Inhalts als anrüchig: Eine Frau geht mit ihrem Liebhaber des Nachts spazieren, gesteht ihm, dass sie das Kind eines anderen erwartet. Der Mann verzeiht ihr den Fehltritt, Happy End.

Schönbergs Vertonung hat den Ruhm der Vorlage übertroffen. Er nimmt die Zuhörer mit in das spätromantische hell-dunkel, dramatisiert den Dialog des Liebespaars mit singenden Cello-Passagen und dramatischen Forti. Stieß noch die Uraufführung 1902 noch auf Unverständnis, wurde das Landsberger Konzert mit Bravo-Rufen und Standing Ovations gefeiert. Die Zugabe konnte man als Fortsetzung verstehen: „Tristans Liebesnacht“ von Wagner.

Patricia Eckstein