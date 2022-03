Gnome und Vaudeville

Hommage an die Romantik

Von: Susanne Greiner

Teilen

Das erste Rathauskonzert in diesem Jahr: Zu Gast waren Pianistin Angelika Merkle und Klarinettist Martin Spangenberg mit viel Romantik – und einem Ausflug in die Moderne. © ks

Landsberg – Es ist ein immer noch ungewohntes Bild, so viele Menschen im Festsaal des Historischen Rathauses zu sehen. Aber endlich ist es wieder möglich – und die Rathauskonzerte starten in die neue Saison. Den äußerst romantischen Auftakt machten am Samstagabend Pianistin Angelika Merkle und Klarinettist Martin Spangenberg. Samt einem spannenden Ausflug in die Moderne.

Schumann ohne Gesang ist schwierig. Weniger technisch gesehen. Sondern weil die Musiker mit ihren Instrumenten so beredt spielen müssen, als wären die aussagekräftigen Texte der berühmten Schumann-Lieder hörbar. Aufgabe zu hundert Prozent erfüllt, lautet das Resümee für den Samstagabend im Rathaus-Festsaal: Sowohl Merkle als auch Spangenberg verliehen den Schumann-Werken mit einfühlsamer Intonation eine aussagekräftige, musikalische Sprache. Auf dem Programm standen sowohl Schumanns Romanzen op. 94 als auch seine Fantasien op. 73. Sind erstere eher schlicht und zart, wirken die Fantasien, auch im Original für Klarinette komponiert, kräftiger und in gewisser Weise ‚gesprächiger‘, da sie eher ein Dialog zwischen den beiden Instrumenten als Melodie und Begleitung sind.



Schumann fungiert als Rahmen für die über 100 Jahre später von Francis Poulencs komponierte Sonate für Klavier und Klarinette. „Poulenc ordnet die Ohren“, fasst Merkle in der Werkeinführung zusammen. Uraufgeführt wurde das Werk knapp drei Monate nach Poulencs Tod, im April 1963 in der New Yorker Carnegie Hall, und zwar in Starbesetzung: Leonard Bernstein saß an den Tasten. Und Benny Goodman übernahm den Klarinettenpart.



Poulenc wirkt im Gegensatz zu Schumann klarer, präziser. Verschieben bei Schumann Vorhalte den Ton und sorgen so für eine Art ‚Unordnung‘, setzt Poulenc die Notenwerte akkurat – ohne jedoch sein Werk starr werden zu lassen. Ganz im Gegenteil: Die drei Sätze, ein ‚trauriges‘ Allegro tristamente, eine dunkle Romanze und ein explodierendes, optimistisches Finale, erinnern gar an Mozarts Leichtigkeit.



Gnome und Vaudeville



Das Allegro startet mit einem ‚schrägen‘, atonalen Weckruf, bevor es in eine melancholische Melodie übergeht. Teilweise erscheinen Anklänge an Lieder, punktierte Notenwerte geben dem Stück Tänzerisches. Ganz anders das Mittelstück: Es beginnt ruhig, fast romantisch, versetzt mit nur einem Hauch an Dissonanzen. Die Romanze steht im Gegensatz zum Allegro in Moll, wirkt aber aufgrund des springenden Rhythmus und der großen Dynamik nicht trist. Vor allem das Dur-Thema im letzten Teil des Satzes, an Eric Satie erinnernd, singt nahezu sorglos, bevor die Klarinette in einem aufsteigenden Glissando zum Schlusstremolo ausholt. Der dritte Satz ist springende Fröhlichkeit, erinnert an Mussorgskis Gnome, aber auch andere Melodien schimmern als Zitate durch. Nicht umsonst ließ sich Poulenc auch durch den französischen Vaudeville, eine Art früher Schlager, inspirieren.



Merkle und Spangenberg meistern Poulenc mit sichtbarer Begeisterung und einer erstaunlichen Leichtigkeit. Die zwei eigenständigen Stimmen harmonieren in perfektem Zusammenspiel, ohne dem einzelnen Musiker seine Präsenz zu nehmen. Das Publikum applaudiert begeistert.



Nach der Pause glänzen die beiden Instrumentalisten mit Brahms Sonate für Klavier und Klarinette in f-moll, einem eher düsteren Werk, dass Brahms für den Meininger Klarinettisten Richard Mühlfeld komponierte – zu einer Zeit, als Brahms dem Komponieren eigentlich schon abgeschworen hatte. Doch das „Fräulein Klarinette“ überredete ihn zu diesem, seinem vorletzten Werk.



Lesen Sie auch Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt Putin. Selenskyj indes sieht „Signale“ des russischen Präsidenten - der ukrainische Präsident glaubt sogar an einen Kurswechsel. Der News-Ticker. „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag

Dass der Klarinetten-Klang mit nur ungeradzahligen Obertönen etwas Transzendentes, Durchscheinendes habe, bekräftigt Spangenberg in der Werkeinführung: „Ein Klang, den Brahms geliebt hat“. Auch der Klang des bis dato nicht allzu oft gespielten Steinway-Rathauskonzertflügels konnte sich bei Brahms satt entfalten.



Nach langanhaltendem Applaus beendeten die beiden Musiker den Abend , wie er begonnen hatte: mit Schumann. Dessen „Abendlied“ geleitete das Publikum in die Nacht.