2.356 Mitarbeiter

Rational: 2022 bringt 22 Prozent Gewinn

Von: Werner Lauff

Das beste Quartal der Firmengeschichte verzeichnete Rational von Juli bis September. © Rational

Landsberg – Der Umsatz von Rational ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 25 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 732 Millionen Euro gestiegen. Im gerade abgeschlossenen dritten Quartal verzeichnete der Hersteller von Großküchengeräten (Combi-Dämpfer, iVario) sogar den höchsten Umsatz und den höchsten Gewinn (EBIT) der Firmengeschichte.

Die Zahl der in den ersten neun Monaten abgesetzten Combi-­Dämpfer konnte im Vorjahresvergleich nur leicht gesteigert werden. Sehr positiv entwickelte sich nach Unternehmensangaben hingegen der Absatz der neuen iVario-Kochsysteme. Er lag um fast 50 Prozent über den ersten neun Monaten des Vorjahres; dies führte zu einer Umsatzsteigerung in diesem Segment von 63 Prozent. Die Erweiterung der Produktpalette von Rational hat sich offenbar als richtiger Schritt zur richtigen Zeit erwiesen.



Besonders erfreulich seien die Umsätze in Nordamerika gestiegen, wo das Vorjahres­niveau um 46 Prozent übertroffen wurde. Auch Lateinamerika lag um 65 Prozent stark über dem Vorjahr. Deutschland (plus 21 Prozent) und der Rest Europas (plus 23 Prozent) schlossen die ersten neun Monate dieses Jahres ebenfalls positiv ab. Lediglich in Asien sanken die Umsätze leicht um ein Prozent im Vorjahresvergleich. Ursächlich dafür sei der pandemiebedingte Nachfragerückgang in China, berichtete Rational-Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann.



Der Auftragsbestand ging im dritten Quartal erstmals wieder zurück. Gründe für diesen „ersten Schritt zur Normalisierung“ waren die verbesserte Versorgungssituation mit elektronischen Bauteilen und die daraus resultierende höhere Zahl produzierter und ausgelieferter Kochsysteme, heißt es. Das Auftragsbuch von Rational verzeichnet aber immer noch nicht erfüllte Bestellungen in Höhe von 330 Millionen Euro.



Die Umsatzsteigerung geht auch auf Preiserhöhungen und ein starkes „After-Sale-Geschäft“ zurück. Ein kleiner Teil der Steigerung ist währungsbedingt. „Positive Währungseffekte wirkten um rund fünf Prozentpunkte umsatzerhöhend“, teilte das für Finanzen zuständige Vorstandsmitglied Jörg Walter mit.



Nach den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres lag das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) bei 163 Millionen Euro und damit um rund 22 Prozent über dem Vorjahr. Die EBIT-Marge erreichte in diesem Zeitraum 22,3 Prozent. Aufgrund unterproportional gestiegenen operativen Kosten konnte Rational ein Rekordergebnis verzeichnen. „Im dritten Quartal 2022 erreichten wir mit 70,3 Millionen Euro das höchste Quartals-EBIT der Unternehmensgeschichte,“ so Finanzvorstand Walter. Die EBIT-Marge des dritten Quartals lag bei 25,6 Prozent.



2.356 Mitarbeiter



87 Prozent der Mitarbeitenden seien stolz darauf, bei Rational zu arbeiten, ermittelte das Landsberger Unternehmen. Ende September beschäftigte die Rational-Gruppe 2.356 Mitarbeiter weltweit. Davon waren rund 1.370 in Deutschland beschäftigt. Ende September 2021 waren es noch 2.216 Mitarbeiter weltweit, davon 1.257 in Deutschland.



Bei anhaltend stabiler Versorgungssituation und Geschäftsentwicklung sieht Rational-Chef Stadelmann für das gesamte Jahr 2022 ein Umsatzwachstum von 23 Prozent bis 28 Prozent als realistisch an. In diesem Szenario sei am Jahresende eine EBIT-Marge zwischen 21,5 Prozent und 22,5 Prozent zu erwarten.