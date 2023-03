Tier 3 bis 5

Rational Landsberg: Spezial-Dämpfer für China

Von: Werner Lauff

Rational fertigt den Kombidämpfer in Landsberg. Ein kleineres Exemplar soll jetzt in China gebaut werden. © Rational

Landsberg - Nun ist es offiziell: Die Umsatzerlöse von Rational sind 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent gestiegen und liegen erstmals über eine Milliarde Euro. Auch der Gewinn liegt bei einem Rekordwert von 237,5 Millionen Euro und damit 48 Prozent über dem Wert von 2021. Wenn die Hauptversammlung am 10. Mai zustimmt, erhalten die Aktionäre eine satte Dividende von insgesamt 13,50 Euro pro Aktie.

Über die Gründe hatte der KREISBOTE bereits bei der Bekanntgabe des vorläufigen Jahresergebnisses berichtet. Im vierten Quartal erzielte Rational Umsatzerlöse in Höhe von 290 Millionen Euro; das war zum vierten Mal in Folge ein neuer Quartalshöchstwert. Die Auftragsbücher seien voll und die Versorgung mit Elektronikbauteilen habe sich nahezu normalisiert. Regional hätten sich nahezu alle Märkte sehr gut entwickelt; die amerikanischen Länder hätten mit überproportionalen Wachstumsraten von nahezu 60 Prozent herausgeragt.



Weiche Faktoren wie die Kunden- und die Mitarbeiterzu­friedenheit seien für den Erfolg ebenso entscheidend, berichtete der Vorstandsvorsitzende von Rational, Dr. Peter Stadelmann. 2022 habe das Unternehmen einen „Net-Promoter-Score“ von 64 erzielt. „Wir liegen damit doppelt so hoch wie Unternehmen in unseren Vergleichsgruppen“, betont Stadelmann. Werte von über 50 gelten allgemein als „sehr gut“, ein Wert von 70 als „exzellent“. Auch die Mitarbeiterzufriedenheit sei konstant auf sehr hohem Niveau. 87 Prozent der Beschäftigten seien stolz darauf, bei Rational zu arbeiten.



Im Juli vergangenen Jahres erhöhte Rational die Gehälter in Deutschland um über fünf Prozent. Außerdem zahlte das Unternehmen weltweit eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von durchschnittlich 2.000 Euro. Ende 2022 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.401 Mitarbeiter, davon 1.390 in Deutschland. Rational feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.



Tier 3 bis 5

In den vergangenen Jahren profitierte das Unternehmen besonders vom Erfolg der zweiten, relativ neuen Produktlinie iVario, die in Wittenheim bei Mulhouse hergestellt wird. Nun wird es wieder eine Offensive im Bereich der klassischen Produktlinie iCombi geben, die bislang ausschließlich in Landsberg gefertigt wird. Das Unternehmen entwickelt derzeit einen Combi-Dämpfer, der auf die Kundenbedürfnisse in den so genannten „Lower-Tier-Städten“ Chinas („tier“ engl. für „Stufe“) zugeschnitten ist.

Rund 70 Prozent der chinesischen Bevölkerung oder 980 Millionen Menschen wohnen in diesen „Tier-3 und 4-Städten“, in denen ein anhaltendes Einkommenswachstum zu beobachten ist. Die Löhne seien dort nach wie vor nicht so hoch wie in Tier-1-Städten wie Peking und Shanghai. Allerdings seien die Mieten und Immobilienpreise in diesen für chinesische Verhältnisse kleineren Städten niedriger, wodurch mehr Einkommen zur freien Verfügung steht. Der wachsende Wohlstand beflügele auch das Wachstum in der Außerhaus-Verpflegung. Ziel von Rational sei es, die dort entstehenden Märkte für Fast-Food, Restaurants und Gemeinschaftsverpflegung mitzugestalten.



„Für ein marktgerechtes Preis-Leistungs-Verhältnis“ werde dieses neue Einstiegsge­rät über eine spezielle, lokale Konfiguration mit einem kleineren Leistungsumfang verfügen. Die Fertigung werde in China im Großraum Shanghai in der Nähe zum China-Hauptquartier von Rational erfolgen. Dort werde nur dieses Einstiegsprodukt hergestellt. „Mit diesem Schritt wird Rational einem zusätzlichen und ausschließlich regionalen Bedarf der Kunden aus den „Lower-Tier-Städten“ gerecht, der wirtschaftlich nur mit einer Produktion vor Ort erfüllt werden kann.



Landsberg-Bekenntnis

Peter Stadelmann betonte: „Alle weltweit nachgefragten Combi-Dämpfer fertigen wir weiter am Standort Landsberg am Lech, den iVario weiterhin in Wittenheim im Elsass. Wir haben in Landsberg in den letzten Jahren über 100 Millionen Euro in größere Produktionskapazitäten, ein internationales Logistikzentrum und ein neues Forschungszentrum investiert und verfügen hier über deutliche Wachstums- und Ausbaureserven.“ In Wittenheim werde das Unternehmen noch in diesem Jahr neue Einrichtungen eröffnen. „Wir können und werden in Landsberg und Wittenheim weiterwachsen. Der Aufbau der Fertigung in China ist nur eine regionale Ergänzung“, sagte Stadelmann. Bereits ab 2025 sollen die ersten Geräte bei Kunden in China installiert werden.