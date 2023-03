„Wir müssen uns zerreißen“

Arturs Bracka fordert von seiner Mannschaft Wille und Kampfbereitschaft in den Playoffs ein. © Finkenzeller

Kaufering - Die reguläre Saison in der Floorball Bundesliga ist vorbei. Nun stehen für die Red Hocks die Playoffs an, für die erstmals nach 2018 wieder die Qualifikation gelang. Los geht es in der Viertelfinal-Serie am kommenden Sonntag, mit einem Heimspiel gegen die DJK Holzbüttgen.

Die Hauptrunde hatten die Kauferinger auf dem siebten Platz beendet. das bedeutet, im Viertelfinale im Rennen um die Deutsche Meisterschaft müssen sie gegen den Tabellenzweiten ran - nämlich die DJK Holzbüttgen und damit niemand geringeres als den amtierenden deutschen Meister. Wer ins Halbfinale einzieht, wir in einer „Best of Three“-Serie ausgespielt. Am Sonntag um 16 Uhr findet das erste Spiel in Kaufering statt, in der Woche drauf steigen das zweite und möglicherweise auch das dritte Spiel in Holzbüttgen.

Als Tabellenzweiter geht die DJK als klarer Favorit ins Spiel. Mit vielen hochklassigen Spielern und einigen Nationalspielern - unter anderem Janos und Niklas Bröker, Nils Hofferbert und Jannik Heinen - hat Holzbüttgen einen der besten Kader in Deutschland. Torhüter Jan Saurbier wurde kürzlich zum besten Schlussmann der Bundesliga gekürt. Dass die Red Hocks aber auch gegen die Großen der Liga gefährlich werden können, hatten sie zuletzt mehrfach gezeigt, wie etwa im engen Pokal-Halbfinale gegen Weißenfels oder beim deutlichen Heimsieg gegen Top-Team Hamburg.

Zudem scheinen Nordrhein-Westfalen leistungstechnisch derzeit nicht an ihrem Maximum zu sein: Von den letzten vier Ligaspielen konnten sie nur zwei gewinnen und im Pokalhalbfinale schieden sie überraschend gegen Schriesheim aus. Fakt ist aber auch: Die Red Hocks hatten am letzten Wochenende in Holzbüttgen keine Chance und unterlagen im letzten Liga-Hauptrundenspiel mit 2:6.

Verteidiger Arturs Bracka erklärt rückblickend: „Das war wohl unser schlechtestes Saisonspiel. Vielleicht war die deutliche Niederlage aber auch gar nicht so schlecht, denn jetzt wissen wir, dass es in den Playoffs deutlich härter wird und wir uns steigern müssen.“ Aus seiner Heimat Lettland weiß Bracka bereits, dass der Playoff-Spirit im Vergleich zu Ligaspielen ein anderer ist: „Das sind nicht immer schöne Spiele mit sehenswerten Toren. In den Playoffs geht es vielmehr darum, sich auf dem Feld fürs Team zu zerreißen und um jeden Zentimeter Boden zu kämpfen.“ Vor allem die Defensivleistung der Kauferinger müsse gegen Holzbüttgen stimmen, um eine Chance aufs Halbfinale zu haben, erklärt der Verteidiger.

Mit vollem Fokus von Beginn an wollen die Red Hocks am Sonntag das erste Spiel der Serie für sich entscheiden, um sich eine gute Ausgangslage für die Spiele in Holzbüttgen zu verschaffen. Nach jetzigem Stand kann Trainer Markus Heinzelmann auf nahezu seinen gesamten Kader bauen. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 16 Uhr.