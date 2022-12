Red Hocks Kaufering im Kopf-an-Kopf-Rennen

Teilen

Am Samstag wollen Kriss Luzinskis und die Red Hocks Bonns Florian Weißkirchen im Zaum halten. © Stefan Wiede

Kaufering - Für Ruhe und Besinnlichkeit bleibt bei den Bundesligafloorballern der Red Hocks Kaufering aktuell wenig Zeit – ein wichtiges Spitzenspiel (um den Einzug in die Playoffs) jagt das nächste. Am Samstag, 10. Dezember, wollen die Kauferinger im heimischen Sportzentrum ab 18 Uhr mit den Dragons Bonn noch eine offene Rechnung begleichen. Das für tags darauf angesetzte zweite Heimspiel fällt flach. Grund: Die Floor Fighters Chemnitz haben abgesagt, weil ihr Kader krankheitsbedingt arg dezimiert ist. Der Nachholtermin steht noch nicht fest.

Trainer Markus Heinzelmann ist in diesen Tagen wie viele andere Teamtrainer, Firmenchefs oder Lehrer nicht zu beneiden – auch vor den Red Hocks macht die aktuelle Krankheitswelle nicht Halt, sodass in den letzten Wochen Trainings und die Kaderzusammenstellung für Spiele kaum planbar waren. Insbesondere in der Verteidigung waren zuletzt viele Ausfälle zu kompensieren. Und dass die nötige Flexibilität auch im Spiel nicht immer in Perfektion umzusetzen ist, machte auch das jüngste Berlin-Heimspiel deutlich: Lange hatten die Roten die Partie im Griff, führten zwischenzeitlich sogar mit 5:1. Doch mit notwendigen Umstellungen brachten sich die Kauferinger selbst ein Stück weit aus dem Konzept, was Berlin ermöglichte, das Spiel noch zu drehen.

Diesmal wollen die Red Hocks über volle 60 Minuten an die starken Herbstwochen anknüpfen. Dabei kommt mit den Dragons Bonn ein spannender Gegner, der im Hinspiel die Fehler der Kauferinger eiskalt bestrafte und trotz ordentlichen Spiels der Red Hocks die Punkte verdientermaßen am Rhein behielt. „Dass wir über weite Strecken spielbestimmend waren, hat uns nichts gebracht. Zu anfällig waren wir bei den Kontern“, erinnert sich Verteidiger Christian Brücklmayr. Aufzupassen gilt es vor allem auf Florian Weißkirchen, der zu den Topscorern der Bundesliga zählt und insbesondere aus der Distanz wohl bester Schütze der Liga ist.

Wie wichtig Punkte für die Red Hocks in diesem Duell wären, zeigt auch der Blick auf die Tabelle: Kaufering und Bonn belegen punktgleich (13) die letzten beiden Playoff-Ränge. Chemnitz (11 Punkte) sitzt beiden unmittelbar im Nacken. Vielleicht können die Red Hocks im letzten Bundesligaspiel des Jahres (nur noch ein Pokalspiel folgt) ihren Playoffplatz über den Jahreswechsel hinweg behaupten.