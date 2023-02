Red Hocks Kaufering: Klatsche beim Tabellenführer eingefangen

Von: Toni Schwaiger

Gegen Tabellenführer Leipzig kamen die Red Hocks Kaufering nicht selten einen Schritt zu spät. © Finkenzeller

Kaufering – Mit 2:8 sind die Red Hocks Kaufering am Sonntag bei Bundesliga-Tabellenführer MFBC Leipzig verloren. Die „Rote Macht vom Lech“ hatten keinen guten Tag erwischt, Leipzig dagegen spielte schnell und gnadenlos seine Chancen aus.

Schon im Verlauf des ersten Drittels legten die Gastgeber mit 3:0 vor. Die Red Hocks, die nahezu in Bestbesetzung antraten, bekamen keinen Zugriff auf das Spiel und wirkten in vielen Aktionen unglücklich. Ungefährliche Schüsse wurden von Kauferinger Spielern abgefälscht und führten so zum Torerfolg für Leipzig. Ballbesitz hatten überwiegend die Gastgeber. Die Bayern konnten den Ball selten über mehrere Stationen in ihren Reihen halten – zu hoch war die Fehlerquote.



Mit dem zweiten Drittel setzte sich das zunächst fort. Ein abgefangener Ball und eine schnelle Kombination führten zunächst zu einem erfolgreichen Konter der Red Hocks. Jonas Fellner spielte überlegt auf Pascal Rieß, der am langen Pfosten den Ball ins Tor schob. Dem Licht folgte noch in der selben Spielminute der Schatten. Die Hausherren erhöhten in Windeseile auf 5:1, das die Kauferingern mit dem 5:2-Anschluss durch Kriss Luizinskis beantworteten.



Der Drei-Tore-Rückstand zu Beginn des letzten Drittels ließ noch hoffen – bis zur zweiten Minute: wieder war es ein Fernschuss, wieder waren zwei Kauferinger beim Schützen und wieder sah der Goalie den Ball zu spät. 6:2. Ließ Kaufering zwei Überzahlspiele ungenutzt, schlimmer noch, eine davon brachte das 7:2 für Leipzig. Den Schlusspunkt zum 8:2 setzten die Sachsen in der 57. Minute.



Playoff-Chance

Weil auch die Konkurrenz verlor, sind die Playoff-Chancen der Red Hocks weiterhin unverändert. Am kommenden Wochenende will das Team um Kapitän Marco Keß die nächsten Auswärtspunkte holen: Am Samstag gastieren die Roten bei Aufsteiger Unihockey Igels Dresden (16 Uhr) und am Sonntag (16 Uhr) beim TV Schriesheim.