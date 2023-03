Schaffen die Red Hocks Kaufering den Einzugs ins Halbfinale?

Von: Toni Schwaiger

Die Red Hocks Kaufering wollen am Wochenende ins Playoff-Halbfinale einziehen. © Floorball Deutschland

Kaufering - Am Sonntag haben die Red Hocks Kaufering die Playoffs 2023 mit einem Floorball-Krimi eröffnet. Sie konnten das erste Spiel der „Best of Three“-Serie nach einem zwischenzeitlichen 0:5-Rückstand gegen Holzbüttgen drehen und schließlich in der Overtime für sich entscheiden. Für den Halbfinaleinzug braucht es einen weiteren Sieg. Diese Chance bietet sich am kommenden Samstag. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr in der Stadtparkhalle Kaarst.

Auf Kauferinger Seite kann man nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich hinter den Einsätzen von Tizian Heinzelmann und Leevi Väänänen steht noch ein Fragezeichen. Beide konnten krankheitsbedingt unter der Woche nicht trainieren. Auch wenn beide Spieler ausfallen sollten, stehen Coach Markus Heinzelmann drei schlagkräftige Reihen zur Verfügung, welche den Halbfinaleinzug perfekt machen sollen.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten sich die Mannen um Kapitän Marco Keß darauf konzentrieren,hinten sicher zu stehen und Holzbüttgen keine einfachen Tore zu schenken. „Wir müssen es schaffen, nicht wieder mit drei, vier oder gar fünf Toren in Rückstand zu geraten. Letzte Woche ist es zwar gerade nochmal gut für uns ausgegangen, doch wir können nicht erwarten, jede Woche einen derart hohen Rückstand wettzumachen“, so Angreifer Tobias Hutter. „Wenn wir es schaffen, früh in Führung zu gehen, wäre das sicherlich kein Nachteil für uns, da dann Holzbüttgen mehr für das Spiel machen muss und wir uns auf unsere Konterstärke konzentrieren können“, so Hutter weiter.

Die beiden bisherigen Aufeinandertreffen in der Hauptrunde konnte jeweils das Team aus Nordrhein-Westfalen für sich entscheiden. Weshalb, trotz des Erfolgs der Red Hocks in der vergangenen Woche, der amtierende Deutsche Meister als Favorit in das Spiel starten wird. Dass die Rolle des Underdogs den Kauferingern durchaus liegt, haben sie bereits letzte Woche bewiesen. Und mit ein bisschen Spielglück und harter Defensivarbeit ist der zweite Sieg für die Red Hocks definitiv möglich.

Sollten die Red Hocks am Samstag verlieren, steht direkt am Sonntag das dritte und entscheidende Spiel um den Halbfinaleinzug an. Dieses findet ebenfalls in Holzbüttgen statt. Doch die Red Hocks sind sicherlich daran interessiert, alles in die Waagschale zu werfen, um die Serie bereits am Samstag für sich zu entscheiden.