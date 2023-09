Kauferinger Red Hocks starten mit neuen Gesichtern in die Saison

Auf möglichst viele Tore gegen Berlin hoffen Raphael Heinzelmann (l.) und die Red Hocks zum Saisonstart am Samstag. © Archivfoto: Finkenzeller

Kaufering - Am Samstag starten die Red Hocks Kaufering in ihre elfte Bundesligasaison und gleich zu Beginn wartet ein starker Gegner. Um 17 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Daniel Nustedt bei den Berlin Rockets.

Gegen Berlin hatten die Kauferinger schon im letzten Jahr ihre Probleme. Im Hinspiel in der Bundeshauptstadt hatten die Roten die Partie über weite Strecken im Griff, kamen trotz zahlreicher Großchancen und Pfostenschüsse aber nicht über ein 3:3 hinaus. Im Rückspiel dann sollten drei Punkte her, doch eine komfortable 5:1-Führung gaben die Red Hocks noch aus der Hand: Insbesondere Nationalspieler Vincent Jordan, der an sechs von sieben Treffern beteiligt war, sorgte für einen Berliner 7:6-Sieg nach Verlängerung.

Dabei hatte Janne Makkonen in dieser Partie sogar gefehlt. Der Finne war in der vergangenen Saison Bundesliga-Topscorer, auf ihn gilt es für die Mannschaft um Kapitän Marco Keß also besonders zu achten.

Doch die Red Hocks sind bestens vorbereitet: Nach einer intensiven Vorbereitung seit Mitte Mai und mit einem neuen Trainerstab (auch Co-Trainer Christoph Huber ist wieder an Bord) ist man motiviert und zuversichtlich. Anlass dazu gaben auch die jüngsten Testspiele, in denen gute Resultate erzielt wurden. Beim Lumberjacks Cup holten die Kauferinger erstmals den Titel und auch beim Pumas Cup in der Schweiz stand am Ende der zweite Platz.

Abgesehen von neuen Trainern hat sich auch der Kader stark verändert. Neben den letztjährigen Legionären Arturs Bracka, Lauris Stiprais, Kriss Luzinskis (alle zurück nach Valmiera/Lettland), Tero Laitinen (Finnland) und Leevi Väänänen (Wernigerode) verließen auch Jan Küchli (Schweiz), Marco Tobisch (Bundesliga-Karriereende, nun Herren II) und Luis Rüger (München) das Team. Aufgerüstet würde mit Thanh Long Nguyen („Enge“) vom TV Augburg sowie zwei Neuzugängen aus Finnland: Eliel Haapalahti und Antton Lukka, die die Verteidigung verstärken aber auch offensiv für Akzente sorgen wollen. Aus dem Nachwuchs rücken Gregor Denks (erhielt auch vergangene Saison vereinzelt Einsatzzeiten), John Blümke und Joe Föhr fest zur Ersten Mannschaft auf. Verzichten muss die Mannschaft vorerst noch auf den verletzten Tobias Hutter.

„Wir sind heiß auf unser erstes Spiel und wollen natürlich den ersten Saisonsieg am Wochenende mit nach Hause bringen“, erklärt Torhüter David Winzinger. Anpfiff in Berlin ist um 17 Uhr.