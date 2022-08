Keine Preissteigerung

Red Hocks Kaufering: zwei Finnen am Lech

Von: Toni Schwaiger

Rückkehrer Moritz Leonhardt und die Bundesligamannschaft der Red Hocks sind heiß auf die neue Bundesligasaison und die Heimspiele im Kauferinger Sportzentrum. © Finkenzeller

Kaufering – Aufgalopp im Sportzentrum: Nach sehr kurzer Sommerpause biegt die Bundesligamannschaft der Red Hocks Kaufering in die heiße Phase ihrer Saisonvorbereitung ein; die ersten Floorball-Testspiele gegen die Zürich Oberland Pumas endeten 4:7 und 9:9. Derweil läuft der Dauerkartenverkauf.

Einer anspruchsvollen Aufgabe sehen sich die Bundesligamannschaft der Red Hocks und insbesondere Trainer Markus Heinzelmann gegenüber: Nachdem die letzte Saison erst Ende Juni endete und die neue schon am 11. September mit einem Heimspiel gegen den MFBC Leipzig startet, finden Regeneration und neuerliche Vorberei­tung in einem zeitlich sehr eng gesteckten Rahmen statt. Dazu dünnen die bayerischen Sommerferien das Personal in der jetzigen heißen Phase immer wieder aus, zudem steht die Halle nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung.



Zuvor hatten sich die Red Hocks nach dem studienbeding­ten Abschied von Ricardo Wipfer (21) nach Münsster noch verstärkt. Mit Tero Laitinen (27) und Leevi Väänänen (24) wechseln erstmals zwei Finnen an den Lech. Laitinen ist ein erfahrener Torhüter und ergänzt das Duo Dominik Bürger und David Winzinger, während Väänänen als Feldspieler unterwegs ist und vornehmlich als Center zum Einsatz kommen wird.



„Drei Wochen vor dem ersten Punktspiel sind viele Spieler noch ein ganzes Stück weit von ihrer Bundesliga-Form entfernt“, fasst Heinzelmann das 4:7 und das 9:9 am Wochenende gegen die Zürich Oberland Pumas zusammen. Gegen den Zweitligisten aus der Schweiz (vierthöchste Spielklasse), der das ganze Wochenende am Lech verbrachte, war im zweiten Aufeinandertreffen aber schon ein Fortschritt bei den Red Hocks erkennbar, die urlaubsbedingt auch auf mehrere Kräfte aus ihrer zweiten Mannschaft setzten. Vor allem läuferisch und technisch gelte es noch Fortschritte zu machen, blickt Heinzelmann auf die verbleibenden Einheiten.



Am kommenden Sonntag um 11.30 Uhr empfangen die Red Hocks den Zweitligisten FC Stern München zum Testspiel im Sportzentrum, der Eintritt ist frei.



Keine Preissteigerung



Derweil läuft der Dauerkarten-­Verkauf. „Wie bereits in den letzten beiden Saisons verzichten wir auch dieses Jahr auf eine Anhebung der Preise“, erklärt Vorstand Stephan Rietig vom Förderverein der Red Hocks. Somit bleibt es bei 35 Euro (Erwachsene) bzw. 17,50 Euro (Ermäßigte). Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahre ist der Eintritt wie gewohnt frei.



„Vieles wird derzeit teurer, da halten wir es für richtig, dass ein Besuch unserer Bundesliga-­Heimspiele weiterhin ein für den Familien-Geldbeutel gut verträgliches Floorball-Vergnügen bleibt“, schildert Rietig. Elf Bundesligaspiele bestreiten die Red Hocks in der Vorrunde, ehe sich Playoffs oder -downs anschließen könnten. Je nach Losglück und Fortkommen im Pokal kommen für Kauferings Floorballer weitere Partien vor heimischer Kulisse dazu. „Beim achten Heimspielbesuch hat sich die Dauerkarte schon gelohnt“, rechnet Rietig vor.



Die Dauerkarten können bis Sonntag, 4. September, per E-­Mail dauerkarten@redhocks.de bestellt werden. Bezahlt wird das Saisonticket dann direkt beim ersten Heimspiel vor Ort. „Natürlich lassen sich Dauerkarten auch hernach noch direkt an der Kasse erwerben“, wirbt Rietig.