Erst die Förderstätte

Regens Wagner baut auf Landsbergs „Hofwiese“

Von: Susanne Greiner

So plant die Regens-Wagner-Stiftung die Förderstätte an der Münchener Straße in Landsberg. Links angedeutet die Werkstätte, dahinter die angedachte Wohnbebauung. © Entwurf: Regens Wagner

Landsberg – Noch ist es eine große Wiese. Und bis dort das erste Gebäude stehen wird, fließt noch viel Wasser den Lech herunter. Aber das Gebiet „Hofwiese“ östlich des Dominikanerinnenklosters in der Münchener Straße wird bebaut: Die Regens-Wagner-Stiftung Dillingen hat dem Orden das Gelände abgekauft und plant dort eine Art ‚inklusives Zentrum‘ für Menschen mit Behinderung: mit Förderstätte, Werkstatt und Wohnmöglichkeiten. Für den Gesamtleiter von Regens Wagner Holzhausen Matthias Albrecht ist der Ort ein Glücksfall: „Wir sind mittendrin in Landsberg. Da wird Inklusion sichtbar. Und vielleicht in Zukunft auch mehr gelebt.“

Man wolle „etwas Neues bauen, mit Benefit für Mitarbeitende und Betreute“, sagt Albrecht. „Vielleicht entsteht ja ein Vorzeigeprojekt.“ Auch der stellvertretender Vorstandsvorsitzende der Regens-Wagner-Stiftung Gerhard Reile ist über den Standort glücklich. Und den Dominikanerinnen „sehr, sehr dankbar“: Es sei den Schwestern „ein großes Anliegen“ gewesen, mit der Bereitstellung des Grundstückes die „soziale und gesellschaftliche Aufgabe“ von Regens Wagner zu unterstützen. Holzhausen liege zwar idyllisch, weiß Reile. Das habe aber auch weniger positive Aspekte: „Ein so ländliches Umfeld ist für Menschen mit Behinderung nicht immer perfekt.“ Im städtischen Umfeld gebe es weitaus mehr Teilhabemöglichkeiten. Holzhausen gebe man nicht auf, ganz im Gegenteil, auch dort werde gebaut. „Aber wir werden das etwas dezentralisieren.“ Dafür benötige man dringend weitere Wohnmöglichkeiten und Fördertstätten für Menschen mit Behinderung: „Der Bedarf ist da“, wissen Albrecht und Reile. Regens Wagner hat bereits einige Wohnungen in Landsberg, aktuell entstehen zudem am Wiesenring weitere Wohngebäude, auch für Werkstattmitarbeiter.



Erst die Förderstätte



Dazu jetzt also der „große Masterplan“, wie Reile die Ideen für die Bebauung der „Hofwiese“ nennt. An erster Stelle steht eine Förderstätte für Menschen mit schwerer Behinderung, die ständige Betreuung benötigen. Der Bau parallel zur Münchener Straße und mit eigener Einfahrt von dort aus fungiere auch als Lärmschutz der hinteren Bereiche zur Ziegelei- und Spitalfeldstraße hin.



Das dreistöckige Gebäude lehne sich an den Klosterbau äußerlich an. In der Förderstätte will Regens Wagner auch Büroräume für Mitarbeitende der Offenen Hilfen mit einem separaten Eingang an der Münchener Straße einrichten.



Die weitere Bebauung hinter und neben der Förderstätte gehe man erst an, wenn diese stehe, betont Albrecht. „Damit werden wir sicher noch die nächsten 20 Jahre beschäftigt sein.“ Geplant ist unter anderem eine Werkstätte neben der Förderstätte. So könne man den Menschen den Übergang zu einer möglichen Beschäftigung in der Werkstätte erleichtern: „Wichtig sind klare Strukturen. Bei einem Wechsel sollen die Menschen soweit wie möglich im Bekannten bleiben und so müssten sie nur ins Gebäude nebenan.“



In der Planung sind auch zwei Wohnriegel, einer davon mit 24 eigenständigen Wohnplätzen, ein zweiter mit Apartments für Einzelpersonen oder auch Paare. Regens Wagner könne hier vielleicht auch als eine Art Vermieter fungieren, sagt Reile. Wohnraum wäre für Menschen mit Behinderung möglich, die eigenständiger leben können, nur punktuell durch Mitarbeiter unterstützt werden müssten. Oder auch für Mitarbeitende – ein Anreiz für Fachkräfte, hier zu arbeiten. Eventuell werde auch noch ein „Multifunktionsgebäude“ entstehen, wo Veranstaltungen wie Theater, Kurse oder Vorträge möglich seien, „warum nicht eine Disco für Menschen mit und ohne Behinderung“, sagt Albrecht. „Es gibt so wenig Raum für diese Menschen, mittendrin zu sein. Das alles sind aber lediglich Facetten in unseren Köpfen.“



Den Spatenstich für die Förderstätte sieht Albrecht frühestens in drei Jahren. Wenn das Baurecht stehe, starte die konkrete Planung. Essentiell für das Vorhaben sei die Bewilligung von Fördergeldern, sowohl staatlich als auch vom Bezirk. In welcher Höhe die ausfallen, könne man aktuell noch nicht sagen. Das gelte auch generell für die Kosten des gesamten Vorhabens: „Da sind wir aktuell noch auf hoher See unterwegs“, so Albrecht. Dennoch werde die Stiftung auch „beträchtliche Eigenleistungen einbringen“, weiß Reile. Zum Beispiel für die ‚Mietwohnungen‘ oder auch für Büroräume der Offenen Hilfen.



Mit der Stadt abgestimmt



Die Planung sei ein „langer Abstimmungsprozess“ mit der Stadt gewesen, ein sehr konstruktiver, betont Reile. Wert gelegt habe die Stadt unter anderem auf die weitreichenden Grünflächen hin zur Wohnbebauung in der Ziegeleistraße. Das Gelände solle insgesamt parkähnlich werden, mit Fassadenbegrünung und Nutzung erneuerbarer Energien soweit möglich. Die Hälfte der durch die Bebauung notwendigen Ausgleichsflächen sollen auf dem Gelände selbst liegen, die andere Hälfte will Regens Wagner in Holzhausen umsetzen.



Aktuell wird die Gründfläche landwirtschaftlich genutzt – daher „Howiese“. Im Flächennutzungsplan der Stadt steht sie als „Sondergebiet Klostergut“, weshalb nicht nur ein Bebauungsplanverfahren nötig ist, sondern auch eine Änderung des Flächennutzungsplans, beschlossen 2018. Vor Kurzem kam nun die Öffentliche Bekanntmachung der Stadt. Die Bauleitplanentwürfe sind noch bis zum 28. Oktober in der Stadtverwaltung öffentlich ausgelegt.