Der Landsberg X-Press schnuppert Höhenluft

Mit viel Teamgeist zum nächsten Erfolg: Der Landsberg X-Press (mit Ball: Brandon Watkins) gewann bei den Nürnberg Rams mit 31:20 Punkten. © Fabian Ehrhardt

Landsberg – Nächster Erfolg für die Footballer des Landsberg X-Press: Vor rund 300 Zuschauern am Zeppelinfeld setzten sich die Lechstädter gegen die Nürnberg Rams nach durchaus dramatischem Verlauf mit 31:20 durch. In der Tabelle der Regionalliga Süd liegen die X-Men (16:4 Punkte) von Headcoach Gabriel Chambers nach zehn Partien auf dem 1. Platz, allerdings haben die Neu-Ulm Spartans (14:2) zwei Spiele weniger

Der X-Press bekam nach nur wenigen Sekunden einen heftigen Schuss vor den Bug: Den Kick-off trugen die Hausherren umgehend in die Endzone. Immerhin konnte der Point after Touchdown (PAT) geblockt werden, so dass es nur 6:0 für die Rams stand. Der Schock saß tief, der frühe Touchdown zeigte Wirkung und im ersten Drive misslang Landsberg der Punt, so dass die Nürnberger



umgehend auf 13:0 erhöhen konnten. Die Defensive war nicht wirklich auf dem Platz, es drohte ein Debakel. Zum Glück behielt X-Men-Quarterback Lukas Saurwein die Nerven, passte auf Hannes Haug und dem gelang nicht nur der Touchdown, sondern auch der anschließende Extrapunkt zum 13:7-Pausenstand.



Doch Entspannung war auch im zweiten Spielabschnitt nicht in Sicht, denn die Rams konnten mühelos auf 20:7 davonziehen. In dieser Phase hielt die Offensive die Gäste im Spiel: Saurwein und Watkins



wechselten sich als Quarterback ab und letzterem gelang ein feiner Pass auf Brayent Hayes. Hannes Haug sorgte für den PAT, so dass die Hoffnung der X-Men beim 20:14 am Leben gehalten wurde.



Ein Schlüsselmoment war der Fake Punt der Hausherren vor der Pause, mit dem sie die letzten 18 Yards überbrücken wollten. Aber Devion Young und Patrick Hoffmann konnten diesen Trickspielzug nach fünf Yards unterbinden. Zwar warf Brandon Watkins vor der Pause noch eine Interception, aber den Nürnbergern sollten in dieser Partie keine Punkte mehr gelingen.



Die Defensive der X-Men war nach der Halbzeit erwacht und ließ die Rams verzweifeln. Was immer sie auch versuchten, der X-Press hatte eine Antwort. Und als Hannes Haug einen Pass von Lukas Saurwein in der Endzone fangen und anschließend den Extrapunkt verwandeln konnte, gingen die Gäste zum ersten Mal in dieser Partie in Führung: 21:20. Große Moral bewiesen, Spiel gedreht.



Der oft beschworene Teamgeist ist beim X-Press war auf dem Feld sichtbar. Dieses Engagement gipfelte im letzten Viertel in einem weiteren Pass von Saurwein auf Brayent Hayes, der seinen zweiten Touchdown machte. Haug war treffsicher, die X-Men führten mit 28:20. Und wieder zeigte sich die Defensive beim Drive der Rams hellwach, denn sie zwangen den gegnerischen Quarterback zu einem Fumble.



Hannes Haug krönte seine starke Vorstellung auf und neben dem Platz mit einem 40 Yard-Field-Goal zum 31:20-Endstand. Auch das letzte Aufbäumen der Rams wurde von der X-Press-Defensive im Keim erstickt, so dass der Landsberg X-Press „die Uhr locker runter­spielen“ konnte.



Showdown am Lech

Am kommenden Samstag um 17 Uhr steht für den Landsberg X-Press das erste Endspiel um die Meisterschaft an. Gegner sind die Neu-Ulm Spartans. Am Ende könnte die Meisterschaft in der Regionalliga Süd durch den direkten Vergleich zwischen Ulm und Landsberg entschieden werden. Deshalb muss der X-Press mit mehr als zehn Punkten Unterschied gegen die Gäste gewinnen.



Allerdings wäre es nur eine Vorentscheidung, denn danach steht für den Landsberg X-Press noch das Spiel bei den Amberg Mad Bulldogs auf dem Programm.