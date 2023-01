Viel Gutes getan

Gold für Alphorn-Senior, Danke für „Pieks dahoam“

Von: Dieter Roettig

Fast 500 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in Dießener Vereinen und Organisationen stehen hier beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde auf der Bühne des Traidtcastens. Ganz rechts Bürgermeisterin Sandra Perzul. © Roettig

Dießen – Genau 979 Tage nach ihrem Amtsantritt konnte Sandra Perzul erstmals als Bürgermeisterin die Tradition des Dießener Neujahrsempfangs fortsetzen, der Pandemie-­bedingt zweimal pausieren musste. Am Eingang zum Traidtcasten beim Marienmünster begrüßte das Gemeindeoberhaupt mit Amtskette persönlich die rund 250 Gäste, assistiert von ihrem „First Husband“ Martin Perzul und Vize-Bürgermeister Roland Kratzer.

Bunt gemischt war die Liste der Eingeladenen mit Pfarrer Josef Kirchensteiner, Altbür­germeister Herbert Kirsch, Landrat Thomas Eichinger und dem nahezu vollständigen Gemeinderat. Im Mittelpunkt aber standen erfolgreiche Sportler und ehrenamtlich tätige Mitglieder Dießener Vereine. Das ging von der erst zehnjährigen Kalea Schüppel als oberbayerische Triathlon-Meisterin in der Schülerinnen-C-Klasse bis zum 82-jährigen Ignaz Zanantonio, seit 46 Jahren Leiter der Alphorn­bläser des Heimat- und Trachtenvereins „D’Ammertaler“ Dießen-St-Georgen.



In ihrer mit viel Herzblut gehaltenen Festrede freute sich die Bürgermeisterin, dass es in Dießen so viele Menschen gebe, „die seit Jahren ehrenamtlich einen positiven Beitrag für unser lebendiges Gemeindewesen leisten.“ Heute sei endlich wieder der Tag gekommen, um Danke zu sagen. Einziger Unter­schied zu dem von ihrem Amtsvorgänger Herbert Kirsch eingeführten Neujahrsempfang: „Hier oben auf der Bühne begrüßt sie jemand im Kostüm!“ Ihren Start als erste Frau auf dem Dießener Bürgermeister-Sessel habe sie sich leichter und vorhersehbarer vorgestellt. Sie wollte Projekte zügig angehen und neue Ideen umsetzen. Leider war nichts planbar – es gab keine „Leitlinien Corona“, nach denen man sich orientieren konnte. Als es endlich wieder aufwärts ging, „kam ein Wahnsinniger nicht weit weg von uns auf die Idee, seine 2014 begonnenen Annektierungsgedanken auf der Krim fortzusetzen.“ Die Auswirkungen mit steigenden Energiepreisen oder Lieferproblemen aller Art seien auch in der Marktgemeinde zu spüren.



Positiv sehe sie aber bei aller Problematik, dass vom Ukraine-­Krieg geflüchtete Familien in Dießen sehr herzlich aufgenommen wurden. Sie dankte ausdrücklich den Gemeinde­räten Beatrice von Liel und Patrik Beausencourt, die quasi über Nacht einen vorbildlichen Helferkreis initiiert haben. Neben ihnen gab es erstmals eine weitere Danksagung für „soziales Engagement“. Geehrt wurde das „Impfteam Dießen“, das gut frequentierte Corona-Sonderimpftage in der Marktgemeinde organisiert hatte. Unter der Leitung von Dr. Rainer Bachmann sorgten Dr. Willi Osman, Dr. Wolfgang Weisensee, Dr. Liane Bissinger, Antoinette Bagusat, Beatrice von Liel, Sabine Krämer, Michaela Kanzler sowie Anita und Herbert Kirsch dafür, dass man die vielleicht lebensrettende Spritze ohne großen Aufwand direkt in Dießen bekommen konnte. Die Bürgermeisterin dankte hier besonders dem Landrat, der unbürokratisch die behördlichen Schranken für den „Piks dahoam“ umschifft hatte.



Vor der Ehrung der ehrenamtlichen Vereinsfunktionäre gab Sandra Perzul noch einen kurzen Ausblick auf die kommenden Projekte. So seien künftige Hauptthemen die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf dem Areal von „Drei Rosen“ oder die Sanierungen der Mehrzweckhalle und der Tiefgarage in der Mühlstraße. Bis zum Frühjahr fertig gestellt werde das Mammutprojekt „Umbau der Seeanlagen“ sowie die neue Mini-Kita in alten Riederauer Rathaus.



Viel Gutes getan

Der Ehrung von langjährig tätigen Ehrenamtlern setzte Sandra Perzul ein Zitat von Charles Dickens voraus: „Tue soviel Gutes wie Du kannst und mache so wenig Gerede wie nur möglich darüber.“ Die Bürgermedaille in Gold erhielten vom Heimat- und Trachtenverein der langjährige Vorsitzende, Vorplattler und Spielmannzug-Major Andreas Huber sowie Ignaz Zanantonio, seit fast einem halben Jahrhundert Leiter der Alp­hornbläser. Trachtler-Kassierin Irmgard Hinterbichler bekam die Medaille in Bronze. Mit Gold ausgezeichnet wurde von der Dießener Wasserwacht Reinhard Hohenester, seit 1977 Mitglied und in vielerlei Funktionen in der Vorstandschaft engagiert. Olaf Raabe, lange Jahre technischer Leiter und Vize-Vorsitzender, erhielt Bronze. Für den Motor-Club Dießen gab es Gold für das langjährige Vorstandsmitglied Werner Hart und Silber für Schatzmeister Alexander Lampl. Für ihre Verdienste erhielten die Bürgermedaille in Gold noch Maximilian Schwarz von der Katholischen Arbeiternehmerbewegung KAB sowie Johann Lampl von der Jagdgenossenschaft St. Georgen. Josef Steinle, deren Schriftführer seit 31 Jahren, bekam Silber. Ebenso Katrin Gabriel, verdientes Urgestein im Verschönerungsverein Riederau.



Mit Bronze geehrte wurden Xaver Reichart, 30 Jahre lang Sportwart der Schützengesellschaft D’Windachtaler Obermühlhausen, Ursula Radaj vom Heimatverein, Herwig Stuckenberger vom Arbeitskreis „Heimatforscher Ammerseegebiet“, Georg Vetter vom Rotary-Club Ammersee sowie Thomas Ernst, seit 2002 Fähnrich der Freiwilligen Feuerwehr Dießen. Sein Kollege Dominic Wimmer, seit 2006 stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehrvereins nahm seine Bronze-Medaille mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen.



Wimmer bedauerte beim geselligen Teil des Abends, dass er ausgerechnet in seinem bislang erfolgreichsten Jahr als Triathlet bei der Sportler-Ehrung der Marktgemeinde leer ausgegangen war und keinerlei Erwähnung fand. Mit einem Seitenhieb Richtung Dießener Rathaus freue er sich auf die Sportlerehrung des Landkreises im Herbst: „Der macht das professionell…“ postete der Unbeachtete auf seiner Facebook-Seite. Die einzigen Misstöne in einer ansonsten harmonischen Veranstaltung.