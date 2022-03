Bürgermeister Johannes Leis steuert Hilfskonvoi

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

In der Halle mit den gesammelten Spenden sind fast nur Frauen und Kinder zu sehen, berichtet Reichlings Bürgermeister Johannes Leis, der mit nach Breslau gefahren ist. Die wenigen Männer dort seien alle verletzt gewesen. © FKN/Privat

Reichling – Es sind Bilder, die Johannes Leis nicht vergessen wird: „Man sieht Leute mit leerem Blick, todesbleich.“ Sie kommen über die Grenze mit quasi nichts: ukrainische Flüchtlinge, die in einer großen Halle in Breslau/Polen Zahnpasta oder einen Pulli bekommen, damit ihr Leben irgendwie weitergehen kann. Reichlings Bürgermeister Leis hat selbst einen der Hilfsgüter-­Transporte des Saliterhofs Peiting (Lkrs. Weilheim-Schongau) mit nach Breslau gefahren.

Die umfangreiche Spendenaktion sieht Leis dort nochmal mit ganz anderen Augen: eine ganze Halle voller Frauen und Kinder. „Vielleicht fünf Männer, die waren alle verletzt.“ Die Menschen, die hier herkommen: Sie haben nicht viel mehr bei sich als ihr Leben. „Wenn ich die Sprache könnte, würde ich noch immer in dieser Halle sitzen und jeden Einzelnen nach seinem Schicksal fragen“, sagt Leis.



Aber jetzt ganz von vorne: Leis hat den Lkw-Führerschein eigentlich für die Feuerwehr gemacht. Warum also nicht jetzt tatkräftig mit anpacken? Als er die Hilfsgüter der Reichlinger Bürger gesammelt zum Saliterhof bringt, entsteht der Kontakt zu Bärbel Schlamp und ihrem Team. Leis ist dabei. Am Samstagmorgen um 2.30 Uhr startet der Lkw-Transport in Schongau bei der Firma Loth, die wie einige anderen Firmen auch eine Lkw-Fahrt als Spende möglich macht. Beim Fahren wechselt sich Leis mit Christoph Kostrzewa ab. Auf ihrer Fahrt bekommen sie dank Hilfsgüter-Schild in der Windschutzscheibe viel Zuspruch: „Andere Autofahrer haben uns gegrüßt und die Daumen hoch gehalten.“



Samstag, 14 Uhr: Die erste Station in Breslau ist erreicht. Bei einer Jugend-Organisation werden die ersten Paletten abgeladen. „Die Dankbarkeit der Leute dort war riesig.“ Station zwei: In einer riesigen unterteilten Halle wird abgeladen. Im ersten Bereich wird vorsortiert. „Die haben gleich die Krücken geholt, die wir dabei hatten, die wurden dringend gebraucht“, erzählt Johannes Leis.



Bürgermeister Johannes Leis auf der Fahrt in die Ukraine. © FKN/Privat

Das Leid der Menschen trifft ihn dann in der Ausgabe-Halle mit voller Wucht. Die Geflüchteten dort seien nicht nur körperlich verwundet, sagt Leis, sondern auch psychisch. Er ist sicher: „Die Bilder, die ich dieses Wochenende in mir aufgenommen habe, werden bald bei uns im Land zu sehen sein.“ Über eine Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe ist er bereits darüber informiert, dass über den Krisenstab Freiwillige gesucht werden, die beim Aufbauen von Feldbetten helfen sollen. Vor dem Schicksal derjenigen, die es raus aus dem Land geschafft haben, kann bald keiner mehr die Augen verschließen. „Vermutlich werden wir Hilfsgüter auch bald bei uns im Land verteilen“. An diejenigen, die es bis nach Deutschland geschafft haben.



Viele Pkw und Lkw bleiben auf dem Weg liegen. „Die Ukrainer fahren wirklich um ihr Leben.“ Alle paar Kilometer habe man auf der Rückfahrt liegengebliebene ukrainische Fahrzeuge gesehen. „Die fahren einfach bis der Tank leer ist“, Hauptsache weg. Hilfsgüter-Transporte aus ganz Europa seien ihnen begegnet, so Leis. Er will auf jeden Fall wieder helfen, vielleicht wieder mit dem Lkw dorthin fahren, wo das Leid am größten ist. Der Einsatz, er hat ihn geprägt: „Ich werde das ein oder andere Problem künftig leichter nehmen.“



Für Bärbel Schlamp, die auf ihrem Saliterhof im Süden Peitings die große Hilfsaktion angeleiert hatte, sind die Fotos von den gelieferten Hilfsgütern, die sie jetzt sieht, zumindest ein kleiner Lohn für die ganzen Strapazen. „Wir erkennen auf den Bildern, die wir bekommen, unsere Kisten, die wir hier gepackt haben.“ Die enorme Hilfsbereitschaft aus den beiden Landkreisen – sie kommt an.