Ein großer Sieg für die kleinen Riverkings

Beim Reisacher Cup spielten die kleinsten „Kufencracks“ auf Landsberger Eis gegeneinander. © HCL

Landsberg – Nach drei Jahren Pause war die Landsberger Eishalle am Wochenende wieder fest in den Händen der kleinsten „Kufencracks“. 16 Teams aus Deutschland, Österreich und Italien traten an, um sich in insgesamt 56 Spielen an den beiden Tagen miteinander zu messen. Der „BMW Reisacher Cup“ wurde vom Förderverein Eishockey-Nachwuchs und vom HC Landsberg ausgerichtet.

Das Wetter spielte fast perfekt mit und untermalte die Action auf dem Eis sowie das sehr vielseitige Rahmenprogramm in und um die Eishalle und hob die sowieso schon gute Stimmung noch weiter an. Neben der großen Tombola mit vielen tollen Preisen und dem Kuchenbuffet, gab es noch weitere „Attraktionen“ wie einen Popcorn und Zuckerwatte-Stand, einen Spielstand der AOK sowie ein „Tigerenten-Bullenreiten“ auf dem Platz vor dem Eingang. In den Spielpausen wurde das Programm durch Puckwerfen abgerundet, so dass für Groß und Klein keine Langeweile aufkam.

Bereits zur Eröffnung, bei der Nina Greisinger für den Förderverein gemeinsam mit Stefan Schindler als Nachwuchsverantwortlicher des HCL alle Teams, Fans und Helfer begrüßten und alle Teilnehmer auf dem Eis versammelt waren, sprang der Funke sofort auf die ganze Halle über – Alle Zuschauer freuten sich auf das Turnier.

Die 16 Teams spielten in Gruppen um den Einzug in die Platzierungs- und Finalspiele. Nur ein Team konnte schließlich den großen Wanderpokal für den Reisacher Cup in diesem Jahr gewinnen und darf diesen im kommenden Jahr verteidigen.

Hier schafften beide Teams des HCL in diesem Jahr bisher nie erreichte Ergebnisse: Team B mit den Kleinsten erspielte in der Finalrunde einen sehr respektablen Platz 12 und Team A zog zum ersten Mal ins Finale ein und spielte um den Turniersieg. Im Finale trafen die kleinen Riverkings dann wieder auf das Team aus Vorarlberg, das in der Vorrunde gewonnen hatte. Das spannende Spiel - angefeuert von einer riesigen Zuschauerkulisse - gewannen schließlich die kleinen Landsberger.

In der Abschlusszeremonie gab es neben strahlenden Kinderaugen noch viel Lob und Begeisterung von OBin Doris Baumgartl als Schirmherrin des Turniers, Robin Herd von BMW Reisacher in Landsberg sowie Frank Kurz und Stefan Schindler. Danach wurden die Pokale überreicht und im Anschluss daran entfachte Stadionsprecher Rainer Böck noch kurzerhand eine Abschlussparty auf dem Eis, bei der alle Teilnehmer gemeinsam tanzten und sich mit einer großen Polonaise von den Zuschauern verabschiedeten.