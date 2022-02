Über 20.000 Euro für einen Baumstamm

Rekorderlös beim Forstbetrieb Landsberg

Von Toni Schwaiger schließen

Landsberg/Wessobrunn – Da reibt sich der Laie aber zweimal die Augen. Mindestens. Ein gerade mal vier Meter langer Baumstamm bringt einen schier unglaublichen Verkaufs­erlös von über 20.000 Euro. So geschehen bei der jüngsten Wertholzsubmission (stille Versteigerung) im Pfaffenwinkel. Den Superstamm, den Fachleute als „Braut“ bezeichnen, nannte bisher der Forstbetrieb Landsberg der Bayerischen Staatsforsten sein Eigen.

Die „Braut“ kommt aus dem Revier Wessobrunn. Es handle sich um einen fehlerfreien Bergahorn-Stamm mit einer durchgehenden Riegelmaserung“, erläutert Forstbetriebsleiter Robert Bocksberger, „mit rund vier Meter Länge und über 60 Zentimeter Durchmesser ein relativ kurzes, aber starkes Stammstück.“ Auch die „Zweitlänge“, das Sück oberhalb des Erdstammes, habe noch über 1.750 Euro gebracht.



Der enorme Wert des Gehölzes ergebe sich durch die Maserung, die den ganzen Stamm durchziehe. Bocksberger: „Bei einem ,Riegel‘ wachsen die Holzfasern wellenförmig und erzeugen bei der Verarbeitung ein sehr begehrtes und schönes Muster.“ Häufig sei diese Holz­eigenschaften etwa bei Geigenböden – sprich der Geigenrückseite aus Ahornholz – zu sehen. Ein Furnierwerk aus Unterfranken habe den Stamm gekauft; es schneidet daraus millimeterdünne Furniere und könne somit eine große Menge des beliebten Holzmuster erzeugen. Auf verschiedene Holzplatten geleimt findet das Furnier als Möbelstück oder hochwertige Paneele seinen Weg in die Wohnungen.



Eine so wertvolle Maserung wie bei dem Wessobrunner Rekordstamm sei zum Bedauern der Waldbesitzer nur bei etwa zwei bis Prozent der Ahornstämme zu finden, zudem selten in einer so intensiven Ausprägung, so Bocksberger weiter. Der Stamm ist mit einem Preis von fast 17.000 Euro pro Festmeter einer der wertvollsten, die in Bayern je verkauft wurden.



Die Waldbesitzervereinigung Holzkirchen organisiert alljährlich für die Waldbesitzer im Pfaffenwinkel eine Submission von wertvollen Holzstämmen. Zahlreiche Waldbesitzer und -vereinigungen sowie kommunale und staatliche Forstbetriebe hatten zuvor 650 Festmeter an den Lagerplatz in St. Heinrich am Starnberger See angeliefert.



Auf der Suche nach hochwertigen Hölzern beteiligten sich über 70 holzverarbeitende Betriebe mit ihren Angeboten. Zum Verkauf kommen dabei Stammstücke, die durch ihre Stärke und geringen Fehlern, zur Weiterverarbeitung als Möbel, Furnier oder im Innen- und Außenbereich geeignet sind. Der wertvollste Stamm wird als die „Braut“ der Versteigerung bezeichnet.



Den größten Anteil der angebotenen Menge stellte die Eiche mit 190 Festmeter, gefolgt vom Bergahorn mit 120. Die Veranstalter waren mit dem Durchschnittspreis für die hochwertigen Hölzer von 427 Euro pro Festmeter sehr zufrieden. Die guten Preise und die rege Nachfrage belegen nach Darstellung von Forstbetriebsleiter Bocksberger die hohe Wertschätzung für Holz im Innenausbau und als Möbel beim Endkunden. „Auch für die Waldbesitzer und Förster sind sie das Ergebnis jahrzehntelanger Pflege ihrer Wälder.“