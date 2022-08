Corona bremst Alex Steffens: WM-Start in Gefahr

Von: Thomas Ernstberger

Da war er noch topfit: Steffens beim Prolog der Deutschland-Tour in Weimar. © AS Cycling Team

Dießen – Der Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens (29) bangt um seinen Start bei der WM am 15. September in Trento. Der Grund: Statt auf dem Rad sitzt Steffens zur Zeit in der Dießener Ferienwohnung seiner Eltern in Quarantäne. Er hat sich mit dem Covid-Virus infiziert und sagt: „Die WM steht auf der Kippe. Mal schauen, wie lange es dauert.“

Dabei war der zu den besten Radlern des Landkreises zählende Steffens Mitte der Woche noch guter Dinge. Er durfte in Weimar als „Gastfahrer“ beim Prolog der Deutschland-Tour, einem Zeitfahren über 2,7 Kilo­meter, starten. „Ein cooles Erlebnis, ich war immerhin schneller als drei Profis. Das bestätigt mich, dass ich mitfahren kann und nicht so weit von den Profis weg bin“ trotz eines Rückstands von rund 30 Sekunden auf die Spitzenfahrer. „Aber die waren top vorbereitet und kamen direkt von der Rolle, während ich eine Dreiviertelstunde Leerlauf hatte und am Start schon wieder kalt war“, erzählt der Elite-Amateur vom Ammersee.



Am Sonntag wollte Steffens dann in Stuttgart beim Jedermann-Rennen im Rahmen der Deutschland-Tour an den Start gehen. Doch tags zuvor hatte er Fieber, Glieder- und Halsschmerzen sowie Husten. „Mir ging’s am Samstag gar nicht gut“, berichtet er. Am Abend dann das Testergebnis: Positiv!



„Jetzt ist erst mal Rad-Pause. Wenn alles überstanden ist, folgen die weiteren Schritte in Absprache mit den Ärzten.“ Trento bleibt Steffens‘ Ziel: „Ich schreibe die WM noch nicht ab. Die Hoffnung ist noch da…“