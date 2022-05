Zange&Nähmaschine

Auf dem Weg zum neuen Heimathafen

Von: Susanne Greiner

Reparieren was geht: Das Landsberger Repair Café ist für zwei Termine – der zweite ist am 28. Mai – im Industrial MakerSpace Am Penzinger Feld zu Gast. Eine Lösung, die beide Seiten freut – und Platz für Ideen schafft. © ks

Landsberg – Während Deutsche vorsichtig den Kopf aus der Suppenterrine strecken und Engländer die Gedanken zumindest mal außerhalb der ‚Box‘ wandern lassen, scheinen Franzosen radikaler zu sein: „Mettez-vous à la Place des Pirates“, also „Stellen Sie sich vor, Sie seien Pirat“ sagen die Einwohner unserer Nachbarrepublik, wenn sie ‚über den Tellerrand‘ schauen wollen. Thomas Dittler und Ulrich Libal sind in diesem Sinne Piraten: Der Geschäftsführer des Industrial MakerSpace und Libal, zusammen mit seiner Frau Regina von Reizenstein und Jill McCain das Leitungs-Dreigestirn des Repair Cafés Landsberg, suchen nach neuen Heimathäfen: um dort das Repair Café 2.0 zu verankern.

„Ulrich Libal stand irgendwann hier vor der Tür“, erinnert Thomas Dittler. Der Grund für Libals Suche nach einer neuen Unterkunft: Das Repair Café ist bisher im Jugendzentrum in der Spöttinger Straße zuhause gewesen. Und dessen Existenz ist endlich, wird es doch der Neube­bauung durch das ULP-Projekt weichen. Zudem sei es aktuell zum üblichen Repair-Café-Termin – immer der letzte Samstag im Monat – belegt gewesen. Libal stieß mit seiner Bitte, im MakerSpace vor Anker gehen zu dürfen, bei Dittler auf offene Ohren: „Der MakerSpace will eine Plattform für Ideen sein. Auch für das Repair Café haben wir die passende Infrastruktur. Und außerdem teilen wir deren Enthusiasmus.“ Generell sei die professionelle Innovationswerkstatt am Penzinger Feld nutzerzen­triert: „Wir brauchen den Anstoß von außen, um dann gemeinsam nach Weiterentwicklungen zu suchen.“



Im Falle des Repair Cafés gehe es auch darum, die Kreislaufwirtschaft – dass Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt werden – sichtbar zu machen. Ein brandaktuelles Thema angesichts von Preissteigerungen und Rohstoffverknappung. „Reparieren ist nicht altmodisch“, fasst Ulrich Libal kompakt zusammen.



Wir sitzen heute auf roten Schwingstühlen, die in der Werkshalle des MakerSpace für Spontangespräche bereitstehen. Flexibilität kommt bei Dittler und seinem Team nicht nur im Kopf vor, sondern auch im Gebäude. Nebenan wird repariert. Fast im Akkord: Der Eingang zum MakerSpace gleicht einem Bienenstock, ein ständiges Kommen von Menschen aus Stadt und Landkreis, die ihre alten Geräte nicht wegwerfen wollen, sondern auf der Suche nach einer Reparatur sind – sei es aus Geldgründen, sei es, weil man die Lieblingsjeans nicht wegwerfen will oder der Mixer aus den 70ern eben doch das gewisse Etwas im Design hat.



Zange&Nähmaschine



Mitglieder aus dem Team des Repair-Cafés – momentan sind es 25 – nehmen die Reparaturanmeldungen der Gäste entgegen. „Wobei wir dazu übergegangen sind, dass man sich telefonisch anmeldet“, sagt Jill McCain. So könne man die Besucher zeitlich besser verteilen – auch wenn die Sitzgelegenheiten im Eingangsbereich des MakerSpace äußerst einladend sind, sollen sich dort keine Massen sammeln.



Auf einem Schein wird der Name des Besuchers und die Art des Gerätes sowie dessen Schaden beschrieben. Von dort aus geht es in den hinteren Bereich, ein großer, länglicher Raum, taghell dank nahezu durchgehender Glaswand, ideal für Reparaturen, bei denen es gern mal ins Kleinteilige geht. Dementsprechend ist jeder Reparateur – bis auf zwei Frauen an der Nähmaschine sind es tatsächlich nur Männer, auch wenn man sich über Frauen freue, sagt McCain – mit einem penibel geordneten und hochversierten Werkzeugkasten ausgestattet. Spannungsmesser ergänzen Zangen, Kabel, unzählige Schraubenzieher, ein Tischstaubsauger gegen den Dreck in der Mechanik. Und natürlich Emmi, Libals Hund, der zu Füßen des Herrchens auf einem Kissen den Trubel verschläft.



Am Arbeitstisch der zwei Frauen steht an diesem Tag nur eine Profimaschine. Auf der näht Hermine Andres einen Flicken auf die Lieblingsjeans eines Besuchers. Sie hat 20 Jahre gewerblich genäht, „Rupfenpuppen“, erzählt sie. „Ich hab aber nur ein halbes Jahr in der Klosterschule gelernt, den Rest habe ich mir selbst beigebracht.“ Sie habe überall zugeschaut. „Und immer nachgefragt. Ich rede halt gern, das merken Sie ja“, sagt sie und lacht.



Notlösung Zahnstocher



Heute ist auch Betina Ahmadyar, Einrichtungsleiterin des Mehrgenerationenhauses der AWO Landsberg, da – seines Zeichens Träger des Repair Cafés in der Lechstadt. Ahmadyar ist aus privaten Gründen im MakerSpace: Ihr Kaffee-Vollautomat will nicht mehr. Um den Schieber am Kaffeeauslauf zu fixieren, hat in letzter Zeit ein Zahnstocher hergehalten. Und irgendwie wurde die Maschine auch immer lauter. Wilhelm Hell nimmt sich dem Automaten an. Ahmadyar bleibt dabei. Denn ein großes Anliegen des Repair-Cafés ist das Miteinander – in diesem Fall das miteinander Reparieren. Die Besucher sollen verstehen, was kaputt war. Einsteigen in das Wie, um beim nächsten Mal selbst das Warum des Schadens herauszufinden und instandsetzen zu können – getreu dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Oder wie Libal es formuliert: „Ich will jemandem mit zwei linken Händen zeigen, dass auch er eine rechte und eine linke hat.“



Für die Zukunft könnten MakerSpace und Repair Café eine Symbiose bilden, sagen Dittler und Libal. „Der MakerSpace bietet uns wahnsinnige Möglichkeiten, die wir in der Turnhalle des JuZe nicht haben“, sagt Libal: allein die am JuZe fehlenden Parkmöglichkeiten und auch der beschwerliche Transport des nicht immer handlichen Reparaturgutes. „Die moderne Infrastruktur des MakerSpace schreit geradezu danach, das Café hier zu machen.“



Aber es soll ja weiter gehen, über die Tellerränder, auf der Suche nach dem 2.0. „Wir wollen den Bereich des Repair Cafés, der ja momentan eher ideeller Natur ist, in die Kreislaufwirtschaft eingliedern“, umschreibt Dittler. Geplant sind Workshops oder auch Vorträge. „Libal hat mir zum Beispiel eine Anlage repariert und dazu eine perfekte Anleitung geschrieben“, erzählt Dittler. Solche Anleitungen könne man zur Verfügung stellen, möglicherweise als App.



Dittler schwebt auch eine Zusammenarbeit mit der Abfallwirtschaft des Landkreises vor, „eine riesige Ressource“. Was Libal bestätigt: Auf den Wertstoffhöfen stünden so viele Waschmaschinen, die man noch reparieren könne, „die weiße Ware hat es mir einfach angetan“, sagt er und lacht. Er kann sich aber auch vorstellen, den Abfallwirtschaft-Mitarbeitern beim Recyclen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Libal und Dittler ziehen an einem Strang, ein Wort gibt das andere, das Prinzip Sharing, Teilen, ist die Überschrift.



Offen für alles



In der aktuellen ‚Testphase‘ – das zweite Repair Café im MakerSpace findet am 28. Mai statt – offeriert Dittler den Reparierern die Räume kostenlos. „Das Ganze läuft auf ehrenamtlicher, die Reparaturen auf Spenden-Basis. Eine Miete für die Räume könnten wir uns gar nicht leisten“, sagt Betina Ahmadyar. Deshalb hofft Dittler auf Sponsoren. Bei Stadt und Landkreis Landsberg habe er schon angeklopft. Die Resonanz sei positiv gewesen. Man werde darüber nachdenken, hätten Landrat Thomas Eichinger als Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl gesagt.



Solange Stadt und Landkreis noch denken, mache man eben schon mal weiter mit der Suche nach Lösungen, entweder durch Zusammenarbeit oder Sponsoring, sagt Pragmat Dittler. Er denkt zum Beispiel an eine Prittrichinger Firma, die medizinische Geräte wieder aufarbeitet, sozusagen das Repair Café im gewerblichen Bereich. „Oder auch Firmen, die im Product Design entwickeln“, sagt Susann Schmid-Engelmann, die als Community Managerin im MakerSpace den Dialog zwischen Kunde und Unternehmen moderiert. „Wir sind offen in alle Richtungen.“ In etwas weiterer Entfernung sieht Dittler sogar die Idee glitzern, dass Designer reparaturfreundliche Geräte gestalten. „Diese Fragen kommen in der jetzigen Situation ganz real auf“, weiß Schmid-Engelmann. Äußere Notwendigkeit kann bisher utopische Ideen ins Reich der Verwirklichung rücken.



Betina Ahmadyar steht neben Wilhelm Hell, der in den letzten Zügen mit dem Kaffeevollautomat liegt. Der Auszug am Kaffeeauslauf läuft wie Butter, lässt sich perfekt schieben und arretieren. „Und sie ist wieder viel leiser“, freut sich die AWO-Mitarbeiterin. „Die muss jetzt nicht mehr gegen den Kalkwiderstand ankämpfen“, informiert Reparateur Hell. Kalk, der Feind aller Geräte, die mit Wasser arbeiten. „Tun Sie alle vier Wochen einen Spritzer Essig ins Wasser und lassen es durchlaufen, im normalen Programm“, empfiehlt er Ahmadyar. „Dann macht die das noch lange.“



Neben Ahmadyars Kaffeemaschine sind an diesem Nachmittag unter anderem eine Nähmaschine, ein CD-Player, ein Mixer und auch eine Uhr vor dem Schrottplatz gerettet worden. Und ein Kind freut sich über den ferngesteurten Rennwagen, der jetzt wieder mit fies-hohem Surrton über den Boden fetzt.