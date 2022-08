Rialto-Brücke in Dießen: Schäden am Belag verzögern Freigabe

Von: Dieter Roettig

Wegen Schäden am Boden muss die neue Rialto-Brücke über den Mühlbach nachgebessert werden. Bei der Besichtigung (von links): Bausachverständiger Bernd Ehrmann, Bürgermeisterin Sandra Perzul, Bauleiter Miladin Babovic, Vize-Bürgermeister Roland Kratzer und Projektleiterin Anita Schmid-Azar. © Roettig

Dießen – Zu früh gefreut. Bei der aktuellen Ferienausschuss-Sitzung des Marktgemeinderats erklärte Bürgermeisterin Sandra Perzul auf Nachfrage, dass die neue Rialto-Brücke über den Mühlbach noch in dieser Woche freigegeben wird. Nach der Abnahme am nächsten Tag sollten die Absperrungen weggeräumt werden und der direkte Fuß- und Fahrradweg zwischen Seeanlage und Boxlerpark wieder möglich sein.

Zum Leidwesen von Bürgermeisterin Perzul entdeckte man bei der Abnahme Schäden am Bodenbelag, die eine Neubeschichtung nötig machen. Das könne laut Vize-Bürgermeister Roland Kratzer bis zu vier Wochen dauern. Unter den kritischen Augen der gemeindlichen Projektleiterin Anita Schmid-Azar und Bauleiter Miladin Babovic von der ausführenden Baufirma Hans Baur hatte Prüfer Bernd Ehrmann, vereidigter Bausachverständiger, die Beschädigungen festgestellt.

Woher sie kommen, ist unklar. Denn nur zweimal wurde die Brücke bislang geöffnet. Einmal für den Festzug des Heimat- und Trachtenvereins mit Ministerpräsident Markus Söder in der Kutsche sowie zuletzt zum Bühnen- und Inventar-Transport der „Kulturtage am See“. Allerdings haben auch ungeduldige Dießen-Besucher am Wochenende die Absperrgitter zur Seite geschoben, um direkt zwischen Seeanlage und Park zu flanieren oder zu radeln. Denn seit den Bauarbeiten führte der Fuß- und Fahrradweg nur über Bahnunterführung. Das wird jetzt auch noch bis zu vier Wochen so bleiben.

Die 12,50 Meter lange neue Rialto-Brücke ist nicht nur für Fußgänger und Radler gedacht. Mit ihrer Breite von 4,30 Metern kann sie auch von Bauhof- und Rettungsfahrzeugen genutzt werden. Die 42 Tonnen schwere Betonbrücke hat einen prägenden Schwung und eine minimale Steigung, damit sie auch Menschen mit Behinderung benutzen können. Die Stahlgeländer haben Holzauflagen als sogenannte „Lümmelbalken“ zum Abstützen beim Blick über den See bis rüber nach Herrsching und Andechs.

Das alte vom Volksmund liebevoll „Rialto-Brücke“ getaufte Brückerl über den Mühlbach-Einlauf in den Ammersee musste nach 56 Jahren im Rahmen der Neugestaltung der Seeanlagen abgerissen werden. Laut Bauamt war sie zu schmal, in einem „sehr schlechten Zustand“ und vor allem nicht barrierefrei. Die Barrierefreiheit aber war eine Maßgabe der Städtebauförderung, aus der die Marktgemeinde für die Umgestaltung der Seeanlagen rund 3,7 Millionen Euro von der Regierung von Oberbayern bekommt.