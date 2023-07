Landesligisten drohen mit Boykott

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Manni Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, blickt der Boykott-Drohung des VfL Kaufering und weiterer Landesligisten entspannt entgegen. © Imago Images /Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kaufering - So ändern sich die Zeiten. Die SpVgg Unterhaching war einst der sympathische Dorfclub, der als Verein aus dem kleinsten Ort in der Bundesliga-Geschichte für Überraschungen sorgte und den FC Bayern anno 2000 durch den 2:0-Sensationssieg am letzten Spieltag gegen Bayer Leverkusen zum Meister machte. Aber jetzt wurde Haching zum „Feindbild“ vieler Vereine aus der Landesliga Südwest. Sie drohen mit Boykott – auch der VfL Kaufering.

Die große Zeit der Hachinger ist längst Geschichte – seit dem Abstieg 2007 aus der 2. Liga pendeln die Münchner Vorstädter zwischen Regional- und 3. Liga hin und her. Vor kurzem gelang unter Trainer Sandro Wagner mal wieder der Aufstieg in Liga 3. Wagner ist inzwischen weg, heuerte beim DFB an.



Einer die Tiefpunkte in der Geschichte der SpVgg, deren Spitze seit 2012 der ehemalige Bayern-Profi und Nationalspieler Manni Schwabl (57) als Präsident bildet, folgte im Jahr 2015. Da wurde die zweite Mannschaft (2008/2009 sogar Regionalligist) nach fünf Jahren in der Bayernliga abgemeldet, nachdem das Team mehrfach nur mit zehn Mann angetreten war.



„Wir spielen eh mit einer U23. Eine Zweite bringt uns nichts“, wurde Schwabl damals zitiert. Doch vor einem Jahr fand ein Umdenkprozess statt. Schwabl: „Jetzt haben wir eine andere Zeitrechnung.“ Um Spielern aus der zweiten Reihe Spielpraxis zu geben und Youngsters aus der U19 Erfahrungen im Herren-Bereich zu ermöglichen, meldete Haching 2022 wieder eine zweite Mannschaft (als U21). Sie nahm in der Landesliga Südwest den Platz des SC Ichenhausen ein, der freiwillig zurückgezogen hatte. Und, das war entscheidend: Sie spielte außer Konkurrenz, die Spiele flossen nicht in die Tabelle ein. Es gibt aber auch eine inoffizielle Tabelle mit den Spielen der SpVgg-Youngsters (Altersschnitt des Teams: 18,4 Jahre). Mit 74 Punkten (22 Siege, acht Unentschieden, vier Niederlagen), wäre das Team mit einem Vorsprung von zwei Zählern auf Sonthofen Meister geworden – und somit in die Bayernliga aufgestiegen.



Auch daraus ergibt sich die Verärgerung vieler ambitionierter Landesliga-Teams über die aktuelle, neue Regelung: Haching II wird auch in der Saison 2023/24 in der Landesliga Südwest auflaufen. Allerdings nehmen die Rot-Blauen künftig am regulären Spielbetrieb teil. Aufstieg ohne sportlich aufgestiegen zu sein – genau das stößt viele Konkurrenten mächtig auf. Einige Vereine drohen bereits offen damit, die Partien zu boykottieren, tauschen sich zum Thema Haching II in einer WhatsApp-Gruppe aus. Stefan Schwartling vom TSV Gilching-Argelsried stellt klar: „Es war nie die Rede davon, dass Unterhaching in dieser Saison regulär mitspielt. Vielleicht treten wir zweimal nicht an.“ Uli Stengelmair, der sportliche Leiter des VfL Kaufering, der bereits am zweiten Spieltag (26. Juli) bei der SpVgg II antreten muss, sieht das genauso: „Das ist ein Unding. Wenn alle mitmachen, werden wir auch nicht antreten.“ Trainer Christian Feicht: „Ich find’s auch nicht gut. Aber es gibt halt mal Paragrafen – da kann man leider wenig machen.“



Schwabl sagt zwar: „Rechtlich ist alles in Ordnung.“ Und er bekommt Rückendeckung vom Verband. „Es handelt sich hier nicht um eine Lex Unterhaching“, so Spielleiter Josef Janker. „In diesem Fall liegen Fakten zur Entscheidungsfindung vor, die bei jedem anderen Verein zum gleichen Resultat geführt hätten, der nachhaltig ein DFB-zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum betreibt, aus einem Spieler-Reservoir der Junioren-Bundesliga schöpfen kann und dessen Erste im Profibereich spielt.“ Trotzdem ist da noch jede Menge Ärger vorprogrammiert.



Kurios übrigens: Unterhaching II kann seine Heimspiele wegen der dichten Stadionbelegung (Profis, U19, U17 und die Footballer der Munich Ravens) gar nicht im heimischen Sportpark austragen. Als Spielstätte ist das Stadion des Kreisklassisten FC Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck) vorgesehen – rund 40 Kilometer entfernt. Für Kaufering immerhin näher als Unterhaching...