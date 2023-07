Ansturm beim Landsberger Unternehmen Rational

Von: Ulrike Osman

Geduld war gefragt bei den Besuchern – denn es kamen Tausende zum Tag der offenen Tür bei der Rational AG. © Osman

Landsberg – In diesem Jahr feiert Rational seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass lud das Unternehmen zum Tag der offenen Tür – und wurde mit einem gigantischen Besucheransturm belohnt.

Lange Schlangen bildeten sich am Vormittag vor dem Firmensitz in der Celsiusstraße. Riesig war offenbar das Interesse daran, bei einem Werksrundgang aus der Nähe zu sehen, wie hier gearbeitet wird. Die Rational-Gruppe ist weltweiter Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Mit Kombidämpfern des Landsberger Unternehmens werden nach dessen Angaben weltweit täglich 140 Millionen Speisen zubereitet. Kochvorführungen gehörten deshalb auch zum Programm des Tages der offenen Tür.



Komponentenfertigung, Montage, Versand – überall herrschte Betrieb an diesem Samstag, da den Besuchern nicht nur leere Arbeitsplätze präsentiert werden sollten. Bis zu 500 Kombidämpfer können in den Werksgebäuden an einem Tag hergestellt werden. Für den Versand in die ganze Welt steht seit 2021 ein eigenes Gebäude zur Verfügung. 1000 bis 1500 Packstücke verlassen es pro Tag.



An 28 Laderampen werden Kombidämpfer und Zubehör für Industrie- und Großküchen auf Lkw geladen. Auch die am Rational-Standort in Frankreich gefertigten Produkte werden von hier aus zum Weiterversand fertig gemacht. Voll in Betrieb ist mittlerweile auch ein vor wenigen Wochen eröffnetes neues Bürogebäude.



Im Sinne der Nachhaltigkeit steht die Montage einer PV-Anlage auf einem der Hallendächer bevor. Der erzeugte Strom wird den Eigenbedarf voraussichtlich mehr als decken. „Wir sind kein so energieintensives Unternehmen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Peter Stadelmann. Dafür ein soziales – während der ersten Monate nach dem Beginn des Ukraine-Krieges habe man für die Flüchtlinge in Landsberg gekocht. Und die Niederlassung in Kiew betreibe bis heute eine Gratisküche für die notleidende Bevölkerung.



Und dann stand man plötzlich in einer Kunstgalerie. Ein großer Raum, dessen Wände von oben bis unten hinter Gemälden verschwanden, erinnerte daran, dass der 2017 verstorbene Rational-Gründer Siegfried Meister auch ein Förderer von Kunst und Kultur war. Als sich 2009 innerhalb der Belegschaft eine Künstlergruppe bildete, stellte er ein Atelier zur Verfügung. Ziel damals sei gewesen, einen Gang „mit dem Charme eines Finanzamts“ zu verschönern, erzählte Künstlerin und hauptberufliche Software-Testerin Leonora Minisini. Längst hat sich das Projekt verselbstständigt – die Künstlergruppe existiert noch immer, und auch „der Spirit ist gleichgeblieben“.



Ein besonderer Spirit herrscht offenbar auch unter den Auszubildenden des Unternehmens. Im Rahmen eines Azubi-Projekts wurde in der Lehrwerkstatt als eigenes Produkt ein Holzkohlgrill entwickelt, produziert und vermarktet, zunächst an die Mitarbeiter im Haus. Der Gewinn fließt an soziale Einrichtungen.



Für die Besucher stand nach dem Rundgang Speis und Trank in riesigen Zelten bereit. 13.000 Essen hatte man vorbereitet und für Kinder Hüpfburgen und ein Entenrodeo aufgebaut.