Windkraft: Das erste von neun Rotorblättern erreicht Leeder

Von: Johannes Jais

Das Rotorblatt wirkt im Vergleich zum Dorf „überdimensioniert“. © Jais

Fuchstal – Drei der insgesamt neun benötigten Rotorblätter für die Windräder im Leederer Gemeindewald waren eine Woche „auf Reisen“ vom polnischen Hafen Swinemünde bis ins Fuchstal. Heute wurde der erste der drei Flügel auf einen Selbstfahrer geschraubt; mit viel hydraulischem Auf und Ab bzw. mit Schwenkmanövern ging es durch Leeder den Weldener Berg hinauf über Waldwege zum Bestimmungsort.

Allein die letzten acht Kilometer von der Logistikfläche, wo die ersten Rotorblätter in der Nacht zum Mittwoch nach einem mehr als 1300 Kilometer langen Schwertransport abgeladen wurden, bis hinauf zum Gemeindewald geriet – und das ganz planmäßig – zu einer Tagestour. „Bis zum Abend kann das schon dauern“, meinte Pia Zordik vom Ingenieurbüro Sing.

Um neun Uhr am Vormittag nahm das erste Rotorblatt, 26 Tonnen schwer, Fahrt auf. Es wurde auf der letzten Etappe von einem zirka 80 Tonnen schweren Selbstfahrer transportiert, der maximal zwei Stundenkilometer fahren kann. Zwei Experten begleiteten zu Fuß das Spezialfahrzeug der Firma Steil aus Trier, das zwölf Achsen hat. Daniel Schulz steuerte das Fahrwerk. Andreas Meinhart lupfte, senkte bzw. schwenkte den Flügel.

Mit Präzision

Staunend nahmen die zirka 200 Interessierten, die sich die erste der insgesamt neun Fahrten nicht entgehen lassen wollten, die exakte Fortbewegung zur Kenntnis. Manche Zuschauer am Straßenrand waren voll der Anerkennung für die Präzision beim Transport. Während die erste Etappe von der Logistikfläche bis zur Ortschaft in Höchstgeschwindigkeit (zirka vier Stundenkilometer) zurückgelegt wurde, ging es woanders wie z.B. am Weldener Berg mit der Linkskurve nur im Schneckentempo voran.

Schon zehn Minuten nach zehn Uhr war der Spezialtransport durch Leeder durch. Doch die nächsten sechs Kilometer bis zur Windkraftanlage 3 nahe der Flurgrenze zu Denklingen bedeuteten noch eine Schlussetappe, die viele Stunden beanspruchte. Eine neugierige Passantin fragte einen Begleiter von der Verkehrssicherung mitten in Leeder, wie lange das Spektakel im Dorf dauere; sie habe eigens in der Firma ausgestempelt, wolle es ja nicht verpassen, aber bald wieder in der Arbeit sein.

Bürgermeister Erwin Karg verfolgte den Transport an der Treppe zum Friedhof vor der Leederer Kirche. Er zückte wie viele Neugierige am Straßenrand ebenfalls die Kamera und hielt den Transport im Bild fest. Erleichtert und mit einer Brise Humor stellte er auf dem Rückweg zum Rathaus fest: Das Kriegerdenkmal und die Mariensäule stehen noch.

Es war das erste Mal, dass die Flügel an einem Stück geliefert wurden. Bei den Windkraftanlagen, die 2016 im Staatsforst in Betrieb genommen wurden, war der Transport bei Weitem nicht so spektakulär. Damals wurden zwei Teile vor Ort zusammengeschraubt. Außerdem waren die Flügel damals kürzer.

Das zweite Rotorblatt wird am Dienstag in den Gemeindewald gebracht, das dritte folgt ebenfalls noch Mitte Juli. Dann folgt eine einwöchige Pause, ehe die nächsten drei Rotorblätter, die aus Asien per Schiff bis zur Ostsee gelangen, wiederum von Swinemünde auf dem 1300 Kilometer langen Landweg ins Fuchstal gelangen. Die Route verläuft im Zickzack – erst nach Westen bis Hamburg ,weiter nach Hannover, dann Richtung Osten nach Magdeburg, Richtung Süden nach München bis zum großen Kreisel bei Landsberg und auf der B 17 (Richtung Schongau) bis Hohenwart, wo es durch die Unterführung nur noch zwei Kilometer bis zum Logistikplatz bei Leeder sind.

Dreimal im Konvoi

Die erste Fuhre kam im Dreier-Konvoi; zwei weitere werden im Juli folgen, blickt Peter Koeppel voraus. Er ist Projektleiter bei der Firma Enercon, die als Generalunternehmer die Windkraftanlagen liefert und erstellt; sein Büro hat er in Hof.

Der Bau der drei Windräder ist im Zeitplan. Die Türme sind bis zur Höhe von 87 Meter betoniert und ragen aus dem Wald heraus. Darauf werden noch, wie Projektleiter Koeppel erklärt, drei Stahlsektionen aufgesetzt. Die Nabenhöhe beträgt 166 Meter. Dort befindet sich die Gondel. An der Rotornabe werden die drei Flügel befestigt.

Die drei Windräder im Leederer Gemeindewald sind ein Projekt, in das gut 20 Millionen Euro investiert werden. Daran sind Fuchstal Bürger und die Gemeinde beteiligt. Die Anlagen sollen noch heuer in Betrieb genommen werden.

