Robert Forster und sein Sohn Louis begeistern in Landsberg

Von: Andrea Schmelzle

Robert Forster, Ex-Go-Between, spielte am Wochenende mit seinem Sohn Louis im Landsberger Stadttheater. © Stephen Booth/Tapete Records /dpa

Landsberg – Ex-Go Between Robert Forster verzauberte Freitagabend in Begleitung seines Sohnes Louis das Publikum im ausverkauften Stadttheater. Ein intensiver, geschichtenreicher und emotionaler Abend, mit bester Gitarrenmusik und der sehr besonderen Stimme Forsters.

Seit fast 30 Jahren ist Forster musikalisch auf Solopfaden unterwegs. Zuvor war der Australier Teil der Band The Go-Betweens und prägte die Indie-Lo-Fi-Gitarrenmusik der 70er- und 80er-Jahre – bis die Formation mit dem Tod von Partner Grant McLennan 2006 ihr Ende fand. Mittlerweile hat der „Meister des Indie-Pop“ acht Soloalben veröffentlicht. Zuletzt erschien im Februar dieses Jahres „The Candle And The Flame“, das er – natürlich mit weiteren Klassikern im Gepäck – im Stadttheater vorstellte.



Bayern bildete den Abschluss der dreiwöchigen Deutschlandtour. Mit seinem Auftritt in Landsberg löste Forster ein Versprechen ein: Nach seinem ersten Besuch 2019 in der Lechstadt wollte er unbedingt wiederkommen. Seitdem sei viel passiert, so Edmund Epple, Musikverantwortlicher des Stadttheaters, in seiner Anmoderation – und spielte damit auch auf das an, was in Forsters Familie los war.



Tatsächlich ist das neue Album so etwas wie ein Familienprojekt geworden. Die erste Single „She‘s A Fighter“ hat der Australier für seine Ehefrau und musikalische Wegbegleiterin Karin Bäumler geschrieben, die sich aufgrund ihrer Krebserkrankung einer Chemotherapie unterziehen musste. Im Video zur Single ist das Ehepaar gemeinsam mit ihren Kindern Louis und Loretta beim Performen des Songs zu sehen. Sie rückten in dieser Zeit eng zusammen und begannen gemeinsam Musik zu machen.



Freitagabend waren es „nur“ Vater und Sohn, die performten: Robert und Louis Forster, der es mit seiner Band „The Gloon Sax“ schon zu eigener Bekanntheit brachte, spielten mit Gesang, Gitarre und E-Bass so harmonisch zusammen, dass es den Anschein erweckte, sie hätten nie etwas anderes getan. Auf das Wesentliche reduziert, dafür umso intensiver und perfekt aufeinander abgestimmt. Ihnen dabei zuzusehen, hat Spaß gemacht. „She’s A Fighter“ wurde genauso minimalistisch vorgetragen wie es aufgenommen wurde: In schnellen Akkorden finden sich darin die ganze Angst, Trauer und Wut einer Zeit zwischen Hoffen und Bangen.



Natürlich durften ältere Stücke nicht fehlen, zur Freude ebenso älterer Fans im Publikum, etwa „Danger in the past“ (1990), „Rock n Roll Friend“ (1996) oder „Spring Rain“ (1986). Den offiziellen Teil des Konzertes beendeten Vater und Sohn mit dem energetischen Go Betweens-Song „Here comes a city“ (2006). Die Hände schienen über die Gitarren zu fliegen – tosender Applaus und Jubel.



Logisch, dass die Zwei nicht gehen durften und klar gab es Zugaben. „Surfing Magazines“ (2001) bildete den Abschluss. Mit einem sonnigen „Dada dada dada“-Refrain, bei dem ausnahmslos alle mitsangen, wollten die Forsters ihr Publikum Hause schicken. Gelang noch nicht ganz: Es holte zumindest Vater Forster nochmals zurück: „Dive for your memory“ (1988) wurde zur allerletzten Zugabe. Mit großartiger, inspirierter Musik hinterließ der 65-Jährige ein zufriedenes und berauschtes Publikum.