Der Mann fürs Technische

IT-Verbund Landsberg

Von Nathalie Schelle schließen

Landkreis – Der IT-Verbund Landsberg ist noch ganz neu – und hat schon einen Vorstand. Rolf Sahre ist gebürtiger Thüringer und bringt viel Erfahrung mit in seine neue Position.

„Ich hab von 1991 bis 1996 in Leipzig Betriebswirtschaft studiert“, beginnt Sahre seinen Werdegang zu resümieren. „Danach war ich Unternehmensberater und dann Projektleiter einer Immobilienfirma. Dabei habe ich die Lust an IT-Projekten entdeckt.“



Rolf Sahre ist gebürtiger Thüringer. Der Vorstand des IT-Verbunds Landsberg hat sich, bevor er in die Lechstadt kam, in Schleswig-Holstein einen Namen gemacht. „Ich bin im Jahr 2000 nach Lübeck zur MACH AG gekommen. Wir haben damals das Unternehmen aufgebaut – als ich angefangen habe, waren wir 70 Mitarbeiter, zum Schluss waren es 400.“



Die MACH AG unterstützt Unternehmen seit über 30 Jahren bei ihren Digitalisierungsvorhaben. „Ich hatte dann das große Glück, ab 2006 mit einer Tochterfirma gemeinsam zahlreiche Kommunalprojekte durchzuführen. Wir haben E-Akten- und Personalmanagementsysteme eingeführt.“ Nachdem Sahres Vertrag bei der MACH AG auslief, war er ein Jahr als selbstständiger Digitalisierungsberater tätig. Währenddessen hat er auch kommunale Projekte betreut.



Auf nach Landsberg

„Wie es der Zufall so wollte, hat sich dann die Stelle hier in Landsberg aufgetan, wo es auch um das Thema IT-Verbund ging.“ Seinen neuen Posten als Vorstand sollte Sahre dann auch zügig besetzen. „Zum ersten Januar ist das Unternehmen gegründet worden und das hat dann auch bei mir zeitlich perfekt gepasst.“ Sahre zog am 27. Dezember in den Landkreis nach Egling an der Paar. „ Es war mir wichtig innerhalb des Landkreises zu wohnen, um ein Gespür für die Gemeinden zu bekommen“, erklärt der Vorstand. Am 2. Januar saß er dann erstmals als Vorstand des neuen IT-Verbundes in seinem Bürostuhl. „Ich bin eigentlich immer nur in Städte gezogen, die mit einem „L“ anfangen“, resümiert der Vorstand und lacht.



Der IT-Verbund startet als Kommunalunternehmen. Der Träger ist das Landratsamt Landsberg. „Gleichzeitig sind wir mit vielen Gemeinden aus dem Landkreis im Gespräch“, erklärt Sahre.



Aktuell werden die Leistungen des IT-Verbundes einem IT-Servicekatalog zugeordnet, sodass die Kommunen wissen, welche Leistungen sie zu welchen Preisen erwarten können. Aber welche Aufgaben hat der IT-Verbund überhaupt?



„Es geht um die Betreuung der Arbeitsplätze. Dazu gehören die mobilen und die festen Arbeitsplätze, die mit aktuellen Betriebssystemen ausgestattet werden müssen“, zählt der Vorstand auf. Außerdem gehört zu seinem Job auch das Applikationsmanagement: Überall, wo bestimmte Verfahren laufen, müssen diese regelmäßig aktualisiert werden, wenn die Hersteller neue Updates bereitstellen.



Zusätzlich bietet der Verbund auch ein Servermanagement an, bei dem die Serverstrukturen in den Kommunen gewartet werden. Kommunikation ist ebenfalls ein wichtiges Thema. „Wir betreuen auch Telefonanlagen und Videotelefonie.“ Zur Betreuung der Arbeitsplätze zählt auch die Beratung der Mitarbeiter, zum Beispiel zum Thema IT-Sicherheit. Man wolle „zu wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hohe Sicherheitsstandards erreichen“, resümiert der Vorstand. Dazu gehöre nicht nur, in Hardware oder IT zu investieren, sondern auch in die Prozesse und Abläufe.



Erste Interessenten

Momentan liege der Schwerpunkt des Verbundes auf der Betreuung des Landsberger Landratsamtes. „Gleichzeitig betreuen wir aktuell mit 20 Mitarbeitern rund 800 Arbeitsplätze und gleichzeitig 300 verschiedene Verfahren.“



Es soll bereits Interessenten für die Leistungen des IT-Verbunds geben. „Zwei Gemeinden wollen sich mit dem Thema bereits enger befassen. Eine dritte Gemeinde ist gerade dabei, diesbezüglich einen Grundsatzbeschluss für die Gemeinderatssitzung vorzubereiten“, weiß Sahre.



Aktuell gehe der Vorstand davon aus, dass der IT-Verbund pro Jahr ungefähr drei bis vier Gemeinden übernehmen und betreuen könne. „Wir haben einen bestimmten Prozess vorgesehen, wie wir vorgehen wollen.“ Wie dieser Prozess aussehen soll, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.