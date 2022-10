2023 schon in Planung

Roller im Matsch: Landsbergs neue Cross-Strecke

Von: Dietrich Limper

Vollen Einsatz zeigten die Roller-Fahrer auf ihren Vehikeln auch bei der Durchquerung des Wassergrabens – der nicht bei jedem auf grenzenlose Liebe stieß. © Luisoder

Landsberg – Die Lechstadt hat eine Motocross-Strecke! Am vergangenen Freitag wurde an der Marie-Curie-Straße die 470 Meter lange Strecke für Roller eingeweiht. Die Fahrer bekamen viel Zeit, um den Rundkurs auf Herz und Nieren zu prüfen, denn sie bietet einige Hindernisse: Wassergraben, Pendel, Wippe, 180-Grad-Steilkurve, „Waschbrett“ und Sprünge sind neben engen Kurven die Herausforderungen für die tollkühnen Fahrer. Das erste Rennen in der offenen Klasse, unter dem klangvollen Namen „Matscho Karatscho #1“, konnte Marc Groth aus Deubach bei Augsburg für sich entscheiden.

Geplant wurde der Kurs von den erfahrenen Landsberger Roller-Racern Jesco Schmidt und Nico Gnisci. Allerdings sind beide eher bei Straßenrennen aktiv, sodass sie sich die Hilfe des Kauferinger Bauunternehmers und Motocross-Fahrers Manfred Zienecker holten. Der rückte im Sommer 2022 gemeinsam mit Julian Veit und schwerem Gerät an, um die Wiese in eine anspruchsvolle Rennstrecke zu verwandeln. Allein für die Steilkurve wurden acht Fuhren Humus aufgeschüttet. Co-Geschäftsführer des SIP-Scootershops Ralf Jodl – die Piste liegt auf dem Gelände des Rollerladens – erläutert den Hintergrund der Aktion: „Die ganze Fläche war bisher einfach nur ungenutzt. Und als Jesco und Nico mit der Idee auf mich zukamen, war ich sofort begeistert. Wir finden es toll, dass wir allen Roller-Fahrern in und weit über Landsberg hinaus eine neue Attraktion bieten können.“



Gegen 14 Uhr gingen die ersten Fahrer auf die Strecke und das Feedback war zur Erleichterung der Streckenplaner rundweg positiv. Bernd Dreer (51) aus Bad Wörishofen stieg nach ein paar Runden schwer schnaufend von seiner Vespa PX 200: „Die Strecke macht brutal Spaß, mein Kompliment! Die Schikanen sind clever angelegt und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, denn geradeaus fahren kann ja jeder. Ich habe nach drei Jahren zum ersten Mal wieder auf der Kiste gesessen und die Runden waren wirklich anstrengend.“



2023 schon in Planung



Die weiteste Anreise hatte Bert Linters (40) aus dem belgischen Hasselt, aber die nahm er gerne in Kauf: „Ich bin 700 Kilometer gefahren, um hier dabei zu sein und das hat sich wirklich gelohnt. Man merkt, dass die Strecke extra für Roller gemacht wurde und besonders die Steilkurve macht Spaß. Ich komme nächstes Jahr mit Sicherheit wieder.“



Im Sommer 2023 soll das nächste große Roller-Rennen stattfinden, nachdem die Landsberger Piste nun ihre Tauglichkeit bewiesen hat. „Ich bin besonders stolz darauf, dass auch erfahrene Piloten wie Bernd Dreer und Marc Groth von der Strecke begeistert sind“, sagt Planer Jesco Schmidt, „nun steht unserem großen Event im nächsten Jahr eigentlich nichts im Wege.“



Es gab Motorschäden und Stürze, die aber alle glimpflich abliefen. Wer noch einen Roller hatte und fahrtauglich war, ging um 17 Uhr ins erste offizielle Rennen „Matscho Karatscho #1“. Sechs Fahrer waren am Start und Marc Groth übernahm auf seiner Vespa PX 166 schnell die Führung, die er sich auch nicht mehr nehmen ließ. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Lintner und Konny Schindluder aus Augsburg. Den Fahrern stand die Erschöpfung nach intensiven vier Runden ins Gesicht geschrieben, aber sie ließen bei der Siegerehrung dennoch die Sektkorken knallen. „Eigentlich fahre ich Enduro-Cross-Maschinen, aber diese Strecke ist perfekt für eine Vespa. Auf den Wassergraben könnte ich allerdings verzichten“, feixte Sieger Groth grinsend und nahm seine Urkunde entgegen.



Jodl zog ein Fazit: „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, die als Testlauf für unser großes Rennen im nächsten Jahr dienen sollte. Die Strecke ist top, alle Fahrer waren angetan und nun freuen wir uns auf das nächste Rennen.“