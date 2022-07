Rollstuhlfahrerin in Kaufering sexuell belästigt

Von: Sabine Fleischer

Unbekannter belästigt in Kaufering eine Rollstuhlfahrerin sexuell. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Kaufering – Erfolgreich zur Wehr hat sich die Fahrerin eines Rollstuhls gesetzt, als sie am Samstag, 16. Juli, von einem bisher unbekannten Mann sexuell belästigt wurde.

Kurz vor Samstagmittag um 11.50 Uhr fuhr eine 45-jährige Frau mit ihrem motorisierten Rollstuhl in Kaufering die Brücke der Viktor-Frankl-Straße entlang und folgte dieser über einen Fußweg in Richtung Bahnhofstraße. Hinter einem Gebüsch trat unvermittelt ein unbekannter Mann heraus und stellte sich auf das Trittbrett des Krankenfahrstuhls. Dabei fasste der Täter der 45-Jährigen mit beiden Händen oberhalb der Kleidung an die Brust. Aufgrund der Gegenwehr der Frau ließ er zunächst wieder von ihr ab und stieg vom Trittbrett. Anschließend versuchte der Mann, das Kleid nach oben zu schieben, was sie jedoch ebenfalls verhindern konnte. Dabei biss die Rollstuhlfahrerin den Täter kräftig die Hand. Er floh schließlich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den unbekannten Mann mit folgender Beschreibung: 25 bis 30 Jahre alt, dunkelhäutig, schulterlange „Rastazöpfe“, möglicherweise mit Bissverletzung an einer Hand. Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an die Kripo Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/6120.