Romy Schwaiger, die Marathon-Frau vom Ammersee

Von: Thomas Ernstberger

Der Lohn der 42,195-Kilometer-Mühen: Stolz präsentiert Romy Schwaiger ihre New York-Marathon-Medaille. © Garbe

Schondorf – Sie hat Fußball beim FFC Wacker München (2. Liga), in Indianapolis (USA) im College-Team und beim MTV Dießen gespielt: Romy Schwai­ger. Die 34-Jährige ist Diplom-Sportwissenschaftlerin mit einem Master in „Sports Journalism“ sowie seit 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU München München und hat vor rund zehn Jahren ihre große Liebe zum Laufen entdeckt. „Durch eine Freundin bin ich dann 2016 zur Laufgruppe der adidas-Runners Munich gekommen. Daraus ist die Leidenschaft fürs Laufen entstanden.“

Jetzt ging für die „Running Romy“ aus Schondorf ein Traum in Erfüllung. Sie durfte beim New York Marathon an den Start gehen. „Es war mein bislang fünfter Marathon, davor bin ich 2017 in Berlin, 2019 in Chicago, den virtuellen NYC-Mara­thon 2020 und 2021 in Barcelona gelaufen. Meine Bestzeit für die 42,195 Kilometer liegt bei vier Stunden, sechs Minuten und 43 Sekunden – das habe ich vor drei Jahren in Chicago geschafft“, erzählt sie. In New York lief sie auf Platz 22.034 – aber das ist nur Nebensache.



Das olympische Motto „Dabeisein ist alles“, das „Finishen“ (im Ziel ankommen/d.Red.) und natürlich die Medaille („im Laufsport fast das Wichtigste“), haben für Hobby-LäuferPriorität. Ganz besonders in der amerikanischen Metropole: „New York ist neben London, Boston, Berlin, Chicago und Tokyo einer der sechs Marathon Majors, also einer der begehrtesten Marathons der Welt“, erklärt die „Marathon-Frau vom Ammersee“, die bei allen Lauf-Aktivitäten von Freund Patrick begleitet und unterstützt wird. Und sie verrät Erstaunliches: „Obwohl fast 50.000 Läufer an diesem Event teilnahmen, ist es gar nicht so einfach, einen Startplatz zu ergattern. Die Wahrscheinlichkeit, über die Lotterie einen Platz zu bekommen, liegt bei gerade mal zwei bis drei Prozent.“



Romy hat sich ihren Startplatz über den virtuellen New York Marathon 2020 „erlaufen“. Die „New York Road Runners“, die Organisatoren des Wettbewerbs im „Big Apple“, vergeben jedes Jahr 1.000 Startplätze. „Durch das erfolgreiche Finishen dieses virtuellen Marathons bekommt man einen Startplatz für den Marathon im Jahr danach“.



Wie muss man sich einen „virtuellen Marathon“ vorstellen? „Man läuft irgendwo zuhause die 42,2-Kilometer-Distanz. Bei uns war das viermal die Runde Olympiapark – Schloss Nymphenburg“, erzählt Schwai­ger. „Das wird dann über eine App dokumentiert.“



Sie wollte den NYC-Marathon eigentlich schon 2021 laufen: „Aber leider haben die USA die Grenzen wegen Corona erst am 8. November aufgemacht – einen Tag nach dem Lauf-Event. Ich bin dann stattdessen, wie viele andere Europäer auch, den Barcelona-Marathon gelaufen. Schwaiger erzählt weiter: „Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, über einen Reise­anbieter einen Startplatz zu kaufen – immer verbunden mit Hotel oder Flug. Dementsprechend sind die Kosten hier etwas höher. Und die letzte Möglichkeit besteht darin, sich über eine Spende einen Startplatz zu erkaufen. Man muss eine bestimmte Summe an eine gemeinnützige Organisation spenden und bekommt dafür den Startplatz. Für New York liegt die Summe bei rund 3.000 Dollar, was ich so gehört habe.“



Zurück auf die Strecke: „Wegen des schwülwarmen Wetters mit 24 Grad und 75 Prozent Luftfeuchtigkeit war es mit Abstand der schwierigste und anstrengendste Marathon, den ich bisher gelaufen bin. Zudem hat die Strecke rund 300 Höhenmeter, da man über insgesamt fünf Brücken läuft. Die erste, die Verrazano-Bridge, kommt gleich nach dem Start in Staten Island. Deshalb wird der New York Marathon auch ,Battle of the bridges‘ genannt. Ich bin nach vier Stunden, 39 Minuten und 29 Sekunden durchs Ziel im Central Park gelaufen. Diese Zeit lag nur wenig über meinem Ziel von vier Stunden und 30 Minuten.“



Romy lief durch die Stadtteile Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx und Manhattan – was hat sie dabei von der „Stadt, die niemals schläft“ gesehen? „In erster Linie eine Million Zuschauer entlang der Strecke, die einen mit deinem Namen, der auf dem Lauf-Shirt steht, anfeuern. Da hilft gerade ab Kilo­meter 30. Die Stimmung ist irre, mit nichts zu vergleichen.“



Sieht man beim Laufen auch die Wahrzeichen der Stadt? Schwaigers Erfahrung: „Man nimmt zwar wahr, dass man in der 5th Avenue oder im Central Park ist, aber für mich war der Marathon aufgrund der äußeren Bedingungen leider so anstrengend, dass ich irgendwann wie im Tunnel war und mich nur noch aufs Laufen konzentriert habe, damit ich überhaupt ins Ziel komme.“



Danach ist man so richtig kaputt: „Ich war völlig geschafft, bin zur U-Bahn geschlichen und die Treppe rückwärts runter, weil die Oberschenkel komplett zugemacht haben.“ Schwaiger weiß aus Erfahrung: „Marathon ist anstrengend für den Körper und sehr zeitaufwändig, schließlich trainiert man rund drei Monate drauf hin.“ Trotzdem wird die „Running Romy“ weiter rennen: „Mein Ziel ist es, die sechs Majors zu laufen. Drei hab‘ ich ja jetzt schon.“ Der nächste Termin steht schon fest: „Im April folgt in London der vierte.“ Tokyo und Boston müssen warten. Denn: „Ich laufe pro Jahr nur einen Marathon.“