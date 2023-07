Lampenfieber

Ruethenfestspiel der labü: „Landsberger Sommernachtsphantasie“

Von: Susanne Greiner

Teilen

Puck (Claudia Dlugosch) und sein Herr Oberon (Matthias Bartels): Sie sorgen dafür, dass die Verwechslungskomödie der „Landsberger Sommernachtsphantasie“ in Gang kommt. © Greiner

Landsberg – Shakespeares „Sommernachtstraum“ für das Ruethenfestspiel? Aber sicher! Aus Athen wird mit einem Strich Landsberg. Und wer wollte bestreiten, dass sich in Pössinger Au samt Teufelsküche manch Feen verlustieren? Damit alles passt, hat Autor Peter Ralph Dollinger den Komödienklassiker nicht nur in der Salzstadt Landsberg verortet, er hat ihn auch gestrafft und modernisiert. So durchstreifen zwar weiterhin Oberon und Titania die Lechauen. In der ‚realen‘ Welt irren sich aber weder Lysander noch Demetrius in ihrer Verliebtheit: Hier heißen die zwei jungen Männer Alexander – und Hans-Dieter.

Ende März haben die knapp 30 Schauspielerinnen und Schauspieler der landsberger bühne mit den Proben begonnen. Jetzt, neun Tage vor der Premiere, stehen sie zum ersten Mal auf der Bühne im Stadttheater, wo die „Landsberger Sommernachtsphantasie“ ab dem 14. Juli sieben Mal aufgeführt wird. Titania (Daniela Echterbruch) und die Elfen tanzen schon in schwebend bunten Kostümen über die Bühne, Oberon (Matthias Bartels) glänzt in lachsfarbener Seide – während Bürgermeister Egon (Robert Steer) im real-gelben Sacko von seiner Tochter Marie (Miriam Lichtenstern) verlangt, den reichen Hans-Dieter (Roman Groß) zu ehelichen, auch wenn sie lieber den armen Alexander (Jonas Echterbruch) hätte.

Irrungen, Wirrungen

Zum Glück gibt‘s Puck (Claudia Dlugosch). Er ist nicht nur Herr über den Vorhang und begrüßt das Publikum polyglott mit „Guten Abend, Grüß Gott, Hello“: Tatkräftig setzt Puck die Wünsche seines Herrn Oberon um. „Er ist dabei frech und unterwürfig“, beschreibt Dlugosch die Rolle. „Wie ein Labrador, der demütig die Schelte über sich ergehen lässt, um im nächsten Augenblick schon wieder den nächsten Unsinn zu machen.“ Und wenn dann eben der Richtige in die Falsche verliebt ist, werden Menschen zu Eseln. Und die Verwechslungskomödie nimmt Fahrt auf.



„Ich habe auch die Sprache modernisiert“, sagt Dollinger. Shakespeares Wiederholungen – „damit das während der damals eher lauten Aufführungen auch jeder mitbekam“ – sind gestrichen. Die Schauspieler sprechen noch in Versen, „aber mir war der Inhalt wichtiger als die Form. Jetzt versteht das jeder“, beschreibt Dollinger die Anpassung von Shakespeares teils verzwickter Sprache. Auch das ‚Spiel im Spiel‘, bei Shakespeare noch die antike Sage von Pyramus und Thisbe, wird modernisiert: zu „Romeo und Julia“.



Lampenfieber

„Ich bin begeistert, wie alle unglaublich engagiert mitmachen“, freut sich Dollinger. Das sagt auch Diedke Moser, die mit Dollinger zusammen Regie führt. „Es gibt jetzt teilweise schon auch kleine ‚Detonationen‘, so kurz vor der Premiere.“ Aber das sei wegen der Aufregung ganz normal. „Und außerdem zeigt es, mit wie viel Herzblut alle dabei sind.“ Dabei sind auch vier Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Lebenshilfe Landsberg. „Die haben sich unglaublich gut integriert“, sagt Moser. „Und auch mit den Kindern läuft alles gut. Wir sind eine tolle Gruppe geworden.“



Eine Gruppe, die ein unterhaltsames und perfekt zum Sommer und zum Ruethenfest passendes Stück auf die Bühne bringen wird – das lässt schon die erste Probe auf der Theaterbühne erahnen. Und wenn der Vorhang fällt, ist Applaus gewiss. Oder wie Shakespeares Puck es sagen würde: – „Nun gute Nacht! Das Spiel zu enden / Begrüßt uns mit gewognen Händen!“