TSV Landsberg: Punkte weg - Date auch?

Von: Thomas Ernstberger

Abschied vom TSV Landsberg: Der Japaner Kazuki Date (am Ball) steht vor einem Wechsel zu Türk­gücü München. © Ernstberger

Landsberg – „Statistiken interessieren mich nicht“, sagte Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß am Sonntag bei der Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz. Mike Hutterer, den Spielertrainer von Bayernligist TSV Landsberg, interessieren Statistiken durchaus. Besonders diese: Das 0:2 seiner Mannschaft am vergangenen Samstag beim VfR Garching war bereits die vierte Niederlage in Folge, die dritte davon ohne eigenes Tor.

„Das ist richtig bitter. Schade, dass die Saison so zu Ende geht. Wir haben ja bewiesen, dass wir in der Lage sind, auch gegen Top-­Teams wie Donaustauf zu gewinnen“, sagt der TSV-Coach. Und er erklärt: „Wir haben brutales Verletzungspech. Uns haben in Garching fünf Qualitäts­spieler gefehlt. Das kann in dieser Liga keine Mannschaft kompensieren.“



Im vorletzten Spiel der Saison musste Hutterer nicht nur auf die verletzten Alexander Benede, Sebastian Schmeiser und den suspendierten Dennis Hoffmann, sondern kurzfristig auch noch auf Kazuki Date (Außenbandriss am Sprunggelenk) und den erkrankten Steffen Krautschneider verzichten. So stand Winter-Neuzugang Stevie Georgiou nach mehreren Mini-Einsätzen erstmals in der Startelf. Und auf der Bank saßen neben Co-Trainer Charly Fülla (feierte in den letzten zehn Minuten sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause) und Torwart-Trainer Mario Schmid nur noch Alexander Lott und Marko Braovac aus der zweiten Mannschaft.



Auch bitter: Die Landsberger Rumpf-Truppe kassierte die beiden Tore in einer Minute, der 70. Das erste: „Ein Tor aus dem Nichts. Ärgerlich, denn wir hatten bis dahin alles im Griff“, so Hutterer. Keeper Daniel Witet­schek rutschte der Ball bei Stephan Thees 18-Meter-Schuss unter dem Körper durch. Direkt nach dem Anstoß und einem Fehlpass von Luca Wollens das 0:2 durch Alekzandar Sinabov. Spiel gelaufen!



Zum Saisonfinale geht’s am Samstag (14 Uhr) zum Tabellenfünften Kirchanschöring. Hutterer: „Das ist eine lange Busfahrt – hoffentlich fahren wir mit einem Erfolgserlebnis nach Hause.“



Geht auch Dante?



Schon klar: Danach werden einige Akteure nicht mehr das Landsberger Trikot tragen. Nach Torwart Daniel Witetschek (zum FC Pipinsried), Kapitän Fabian Lutz (FC Memmingen), Kevin Gutia (TSV Rain am Lech) und Dennis Hoffmann (Ziel unbekannt) stehen auch bei Kazuki Date (24) die Zeichen auf Abschied. Der Japaner, der vor einem Jahr von 1860 II zum TSV kam (33 Einsätze, sieben Tore), steht nach Informationen des KREISBOTEN vor einem Wechsel zum Regionalligisten Türkgücü München.



Zudem wird Stevie Georgiou den Verein nach einer halben Saison schon wieder verlassen. Der neuseeländische Junioren-Nationalspieler konnte die Erwartungen nicht erfüllen und kehrt zum Freiburger FC (Oberliga Baden-Württemberg) zurück. Und was macht Hutterer? Ist sein neuer Vertrag endlich unterschrieben? Da hüllt sich der Spielertrainer aktuell noch in Schweigen. Allerdings verrät er: „Es sieht gut aus...“



So spielte der TSV Landsberg beim VfR Garching: Witetschek, Lutz, Wollens, Nikolic, Hutterer, Gutia, Holdenrieder, Kollmann, Detmar, Georgiou (ab 85. Lott), Dobruna (ab 81. Fülla).