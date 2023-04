Streithähne gesucht!

Ein kaputter Zaun aber keine Täter: Die Polizei sucht nach Zeugen. © Symbolbild: Panthermedia

Utting - Ein beschädigter Gartenzaun und ein nach Hilfe schreiendes Mädchen – aber keine Täter. Am vergangenen Dienstag gegen 23 Uhr sind bei der Polizei vermehrt Mitteilungen wegen lärmender Jugendlicher in der Bahnhofstraße in Utting eingegangen. Als die Streife ankam, war niemand da.

Laut verschiedener Mitteilungen sollen in der Bahnhofstraße Jugendliche gestritten und auch ein Mädchen nach Hilfe gerufen haben. Als die Polizei eintraf, war aber niemand mehr da, nur der beschädigte Gartenzaun blieb zurück. Der Schaden beträgt rund 150 Euro. Die Polizeiinspektion Dießen ermittelt wegen Sachschaden und bittet Zeugen, vor allem auch das Mädchen, das um Hilfe gerufen haben soll, sich unter Telefon 08807/92110 zu melden.