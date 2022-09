HC Landsberg: Puck Drop gegen Füssen

Von: Susanne Greiner

Der erste Gegner der Riverkings am Freitag: der EV Füssen. © Benedikt Siegert / EV Füssen

Landsberg – In den ersten zehn Minuten gegen den SC Riessersee haben sich die Riverkings nicht mit Ruhm bekleckert. Und danach war es zu spät, um das Ruder noch rumzureißen.

Mit dem SC Riessersee gastierte im letzten Vorbereitungsspiel der Riverkings einer der Ligafavoriten im Hungerbachdome. Der Favoritenrolle wurde der SCR in den ersten Minuten auch gerecht. Der Altmeister machte Druck und nutzte Spielräume, die der HCL bot, gnadenlos aus. So stand es schon nach kurzer Zeit 0:4 für den SCR. Erst dann kamen die Riverkings besser ins Spiel, machten die Räume eng und spielten körperbetonter.



Ab dem zweiten Drittel lag das Chancenplus teilweise sogar beim auf Landsberger Seite. Steven Ipri verkürzte in Überzahl auf 1:4, in der 26. Minute legte Manuel Malzer zum 2:4 nach. Landsberg machte Druck und zwang Riessersee zu Strafzeiten und kurz vor der zweiten Pause traf Frantisek Wagner zum 3:4.



Im letzten Drittel änderte sich trotz guter Chancen nichts mehr. Weshalb HCL-Trainer Sven Curmann kurz vor Schluss eingriff und den Torwart zugunsten eines Feldspielers vom Eis nahm. Ohne Erfolg: Der SCR konnte sogar zum Endstand von 3:5 ausbauen.



Die neue Hymne



Nach einer durchaus zufriedenstellenden Vorbereitungsrunde mit vier Siegen aus sechs Spielen startet der HCL am kommenden Freitag, 30. September, um 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen den EV Füssen in die Punktrunde.



Vorher gibt‘s noch ein Extra: Um 19.45 wird die neue Hymne der Riverkings präsentiert – eingespielt von keinem anderen als dem Landsberger „In Extremo“-Schlagzeuger Specki T.D.mit seinen ehemaligen Bandmitgliedern von OSSB, Martin Fuchs, Olli Miller und Christoph Kants­perger. Ex HCL-Spieler Johannes „Jojo“ Hicks, der inzwischen international bekannte Autor diverser Fernseh- und Spielfilme Korbinian Hamberger und auch Specki T.D. steuerten den Text bei.



Mit an Bord ist auch die Landsberger Eishockeylegende Gerhard Petrussek mit einem Spezialauftritt. Insgesamt eine emotional-rockige Hymne mit Ohrwurm-Charakter, gewürzt mit Humor und Selbstironie. Der Song heißt „Wir sind die Riverkings!“, die Interpreten nennen sich „El Laboga“.

Die Saison offiziell eröffnen werden mit dem traditionellen Puck Drop Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und TSV-Landsberg Spieler und 60er Fußballlegende Sascha Mölders.



Karten für das Spiel in allen Kategorien gibt es im Internet unter www.hc-landsberg.de, im Reisebüro Vivell am Landsberger Hauptplatz und an der Abendkasse. Wer noch einen Dauerkarte benötigt, kann diese ebenfalls über die Internetseite des HC Landsberg bestellen.