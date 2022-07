Denklingen startet wieder gegen Aubing

Von: Thomas Ernstberger

Die Hoffnungen der Denklinger ruhen auf Simon „Simba“ Ried (am Ball), den Bezirksliga-Torschützenkönig der letzen Saison © Ernstberger

Denklingen – Die Vorbereitungsphase ist vorbei, zwei Wochen nach den Bayern- und Landesligen starten am Wochenende auch die bayerischen Bezirksligen in die neue Saison. Aus dem Landkreis Landsberg ist nach dem Kauferinger Aufstieg nur noch eine Mannschaft dabei: Der VfL Denklingen in der Gruppe Oberbayern.

Die Enttäuschung über Platz 3 und den knapp verpassten Durchmarsch in die Landesliga ist mittlerweile vorbei. „Das ist abgehakt, das ist kein Thema mehr“, sagt Trainer Markus Ansorge, der lange am Last-Minute-Ko. seiner Mannschaft zu knabbern hatte. Nach einer eher durchwachsenen Vorbereitung, zuletzt mit einer 1:3-Niederlage gegen die Bezirksliga-Kollegen vom SV Untermenzing, und aufgrund der Tatsache, dass den VfL nach der starken Saison 2021/22 keiner mehr unterschätzen wird, hat der Coach ein realistisch-bescheidenes Saisonziel ausgegeben: „Mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld wäre ich zufrieden.“ Zusatz: „Alles andere nehmen wir natürlich gerne mit.“



Als Meisterschafts-Top-Favoriten sieht Ansorge die SpVgg Haidhausen, die sich mit drei ehemaligen Pullacher Bayernliga-­Spielern (darunter der ehemalige Landsberger Torwart Leon Veliu) und Routinier Thomas Di Prato verstärkt hat. Aber auch die beiden Absteiger SV Bad Heilbrunn und 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der BCF Wolfratshausen und Aufsteiger TSV Murnau, dem Ansorge eine „unglaubliche Qualität“ attestiert, sowie der BCF Wolfrathausen dürften nach Ansicht aller Experten eine gewichtige Rolle im Aufstiegskampf spielen. „Es wird eine extrem starke Liga“, sagt der Denklinger Coach, dessen Mannschaft (wieder) nur überraschen kann.



Denklingen startet am kommenden Sonntag (14 Uhr) mit dem Heimpiel gegen den SV Aubing in die neue Sasion. Vielleicht ein gutes Omen: Auch vor einem Jahr war Aubing der Auftaktgegner. Da gab’s (allerdings auswärts) einen 2:1-Sieg. Ansorge: „Das wird kein Spaziergang. Da müssen die Jungs mehr Gas geben als beim Test gegen Untermenzing.“



Bei den Fußballern aus dem westlichsten Münchener Stadtteil ist der neue Trainer der bekannteste Mann. Patrick Ghigani (44) war von 2005 bis 2007 Profi bei der SpVgg Unterhaching (48 Zweitliga-Spiele), er schlug ein Angebot von Schalke 04 aus und war ein Weltenbummler in Sachen Fußball: Ghigani war Vize­meister in Tunesien, er stand im Finale beim afrikanischen Pokalsieger-Wettbewerb (Niederlage gegen die Kaizer Chiefs aus Südafrika), er spielte in Griechenland, feierte seine größten Erfolge allerdings in der „Indonesia Super League“, der ersten Liga in Indonesien. Dort war der Fußballer aus München, der für den Cendrawasih Papua FC und auf Sumatra für Persiraja Banda Aceh (45.000-Zuschauer-­Stadion) auflief, für Papua sogar als Kapitän, der große Star. „Die Fans haben mich geliebt. Da hingen sogar 20 Meter hohe Plakate von mir in den Straßen“, erzählt er. 2018 war er zudem als Trainer des indonesischen Profi-­Clubs Persijap Jepara (Zentral-Java) tätig. Zuschauerschnitt: Rund 25.000...



Jetzt also Bezirksliga-Fußball mit dem SV Aubing, mit Bruder Ennis als Co-Trainer. „Ich sehe sehr viel Potenzial in der Mannschaft“, sagt der Coach. „Hier kann sich etwas Großes entwickeln.“ Erste Nagelprobe: Am Sonntag in Denklingen.