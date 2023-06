Anstrengungen

Sanierung beendet: Kauferinger Grund- und Mittelschule soll auf moderne Welt vorbereiten

Von: Ulrike Osman

Symbolische Schlüsselübergabe mit Scheck: Planerin Kristin Kurczinski überraschte Schulleiter Ralf Schütt (Mitte) und seinem Stellvertreter Dietmar Perzl mit einer 1.000-Euro-Spende für die Kauferinger Mittelschule. © Osman

Kaufering – Die roten Lamellen an der Fassade lassen es schon von außen erkennen – die Kauferinger Grund- und Mittelschule hat ein neues Gesicht bekommen. Den Abschluss der knapp zweijährigen Sanierung und Modernisierung feierte die Schulfamilie mit Gästen aus dem öffentlichen Leben und einem bunten Programm. Dass die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte das Gebäude bereits als ihr Zuhause ansehen, wie Rektor Ralf Schütt versicherte, glaubte man ihm aufs Wort.

Das „wunderschön renovierte Schulhaus“ mit der „grandios aussehenden“ Außenfassade (Schütt) hat auch innen eine Frischzellenkur erhalten. Wände wurden entfernt oder versetzt, alle Räume mit einer lautlosen Abluftanlage ausgestattet, Decken und Beleuchtung erneuert. In die hellen und freundlichen Klassenzimmer hielt modernste Technik in Gestalt von Laptops, Beamern und Lautsprechern Einzug. „So können wir die Kinder optimal auf die Anforderungen der modernen Welt vorbereiten“, sagte Schütt.



Glaubt man Architektin Kristin Kurczinski vom Planungsbüro Passionauten aus Schrobenhausen, ist die Gestaltung der Klassenzimmer für erfolgreiches Lernen kaum hoch genug zu bewerten. „Der Raum ist der dritte Pädagoge – nach den Mitschülern und dem Lehrer“, zitierte die Planerin den international bekannten italienischen Pädagogen Loris Malaguzzi. Freuen darf sich die Schulfamilie außerdem über einen interaktiven Physikraum, zwei gläserne Klassenräume und ein Musikzimmer.



Mittelpunkt der Schule ist die Aula, die zwar ihr in die Stirnwand gemeißeltes, imposantes Betonkunstwerk behalten hat, sonst aber runderneuert wurde. So ist nach den Worten Schütts ein Ort der Begegnung entstanden, der sich dank modernster Technologie für Veranstaltungen auf höchstem Niveau eignet. Die Bühne wurde denn auch gleich mit tollen musikalischen und sportlichen Vorführungen eingeweiht, die die Schüler für die Feier einstudiert hatten.



Eine Schiebetür verwandelt die Aula in einen Mehrzweckraum für kleinere Veranstaltungen. Ringsum sind knallgelbe Sitz- und Lernnischen in die Wände eingelassen. „Eine Superidee, die wahnsinnig gut angenommen wird“, lobte der Schulleiter.



Anstrengungen

Die anstrengende Umbauzeit, während der die elf Klassen in ein Nebengebäude und einen Container ausweichen mussten, hat sich also gelohnt – ebenso wie der Einsatz von Lehrkräften und Bauhofmitarbeitern, die das gesamte Schulinventar in mehreren Hundert Kartons verpacken, es umlagern, auspacken und wieder einräumen mussten. Dass aktuell noch nicht alles funktioniere – wie etwa die Beschattung –, sei zwar schade, so Schütt. Andererseits gebe es laufend Fortschritte und damit „täglich eine kleine Freude, wie bei einem Adventskalender“.



Ein zufriedener Bürgermeister Thomas Salzberger lobte die Sanierung des über 50 Jahre alten Gebäudes als „ein tolles Projekt, das lange überfällig war“. Der finanzielle und organisatorische Kraftakt wurde durch Corona und den Krieg in der Ukraine, durch Lieferengpässe und Verteuerungen nicht leichter. Die Fertigstellung verzögerte sich um vier Monate, so dass die Schüler ihre neuen Räume nicht wie geplant Anfang des Schuljahres, aber immerhin Anfang dieses Kalenderjahres beziehen konnten.



Für die 7,7 Millionen Euro teure Maßnahme erhielt die Gemeinde rund drei Millionen Euro Förderung von Bund und Land. „Entstanden ist eine neue, moderne, barrierefreie Vorzeigeschule“, freute sich Salzberger. Womöglich ist das einer der Gründe dafür, dass die Schülerzahlen in Kaufering zuletzt wieder gestiegen seien, mutmaßte Schulreferentin Elisabeth Glaser. „Es gibt nur noch sechs Mittelschulen im Landkreis. Dass wir eine davon haben, ist nicht selbstverständlich.“



Alleinstellungsmerkmal

Mit Regelklassen, je einer Praxis-, Brücken- und Deutschlernklasse sowie einer Ganztagsklasse bietet Kaufering ein breites Spektrum, mit dem Modell „9+2“ sogar ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis, wie Glaser sagte. Hier kann nach dem Quali innerhalb von zwei Jahren die mittlere Reife erworben werden.



Zuletzt gab es für Rektor Schütt noch zwei Überraschungen – eine aufblasbare Magnum-Sektflasche von Elisabeth Glaser und zum symbolischen Schlüssel vom Planungsbüro Passionauten auch noch einen Scheck über 1.000 Euro.