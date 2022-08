Bald wieder Geschnatter

Von: Dieter Roettig

Tief ausbaggern musste man die nicht tragende Humusschicht des Ententeichs im Dießener Schacky-Park. Förderkreis-Vorsitzende Christine Reichert glaubt nicht, dass die kalkulierten 70.000 Euro reichen werden. © Roettig

Dießen – 70.000 Euro waren für die Sanierung des Ententeichs in Dießens grüner Lunge kalkuliert. Wegen des problematischen Untergrunds rechnet Christine Reichert, Vorsitzende des Förderkreises Schacky-Park, aber mit Mehrkosten in noch unbekannter Höhe. Bei den Grabungsarbeiten war man auf eine nicht tragfähige Humusschicht gestoßen. Sie musste bis in eine Tiefe von ca. zwei Metern ausgebaggert und mit Kies ersetzt werden. Eine Spenderin, die anonym bleiben möchte, war die Initiatorin für die Wiederbelebung des Ententeichs.

Der Einsatz einer Teichfolie wäre bedeutend billiger gekommen. Aber da legten die Unterstützer des Schacky-Parks ihr Veto ein. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder der Bezirk Oberbayern wollten bei der Rekonstruktion des 140 Quadratmeter großen Ententeichs Originalität und eine natürliche Teichabdichtung wie zu Zeiten von Freiherr Ludwig von Schacky auf Schönfeld und seiner Frau Julia.



Damals wurde der im nördlichen Teil des Parks gelegene geschwungene Teich vom Wasser einer kleinen Tuffgrotte gespeist. Rund um den Teich standen exotische Kübelpflanzen und Schalen. Neben Enten spazierten auch Pfauen und Fasane der benachbarten Voliere herum. Ziersäulen mit Figuren-geschmückten Kapitellen prägten den romantischen Ort, zu dem das mit einem Kamin ausgestattete Entenhaus im oberbayerischen Scheunenstil gehörte. Die Jahreszahl 1933 über der Eingangstüre lässt vermuten, dass das Haus erst mit der Übernahme der Vinzentinerinnen nicht mehr für feine Gesellschaften, sondern ganz profan für Enten und Hühner genutzt wurde.



Nach Ende der Restaurierung in circa zwei Wochen wird der Teich recht unromantisch von Dießens Wassermeister Michael Deininger über einen Hydranten gespeist. Bis dahin haben Projektleiter Bernd Hönig und sein Team vom Garten- und Landschaftsbaubetrieb Bronder aus Utting noch viel zu tun. Denn auch das Gelände um den Teich wird mit autochthonen Pflanzen renaturiert. Das heißt mit Pflanzen, die aus dem Samen wildwachsender Stammpflanzen vermehrt wurden. Schließlich will der Förderkreis noch die Grotte unter den schützenden Zweigen einer alten Adlerschwingen-Eibe restaurieren. Dann ist auch dieser Teil des Parks fertiggestellt.



Es ist 119 Jahre her, als der Baron, königliche Kämmerer und Oberstleutnant a. D. Ludwig von Schacky auf Schönfeld das 18 Hektar große Grundstück in Dießen erwarb und hier seinen Sommersitz in einem Landschaftspark im Englischen Stil baute. Neben Skulpturen, Brunnen, Monopteros und Teehaus gehörte ein künstlich angelegter Bootsteich sowie der kleine Ententeich zur Grundausstattung. Leider konnte die Familie Schacky nur zehn Jahre ihren Sommersitz genießen. Dann begann für den Park eine wechselvolle Geschichte. Die harten Zeiten des letzten Jahrhunderts diktierten den neuen Eigentümern eine landwirtschaftliche Nutzung, so dass die kunstvolle Ausstattung des Parks langsam verrottete. Statt stolzierenden Pfauen stapften Kühe über die Wiesen.



Der Schacky-Park gehört seit 1933 der Kongregation der Barmherzigen Schwestern des Heiligen Vinzenz von Paul, die ihn 2004 aufteilten. Den westlichen Part pachtete der Reit- und Fahrverein Dießen, den östlichen Teil mit wertvollem Baumbestand und denkmalwerten Objekten und Elementen übernahm die Marktgemeinde Dießen als langfristige Pächterin. Diese übergab ihn 2005 an den extra gegründeten Förderverein zur Restaurierung, Pflege und Nutzung. Dass diese ehrenamtliche Tätigkeit des Förderkreises kein Ende nimmt, zeigt die aktuelle Problematik der Enteneichsanierung.