Wolfgang-Kubelka-Realschule Schondorf ist saniert

Von: Dieter Roettig

Vor dem Festakt in der neuen 3-fach-Sporthalle wurde der Komplex der Schondorfer WRK-Schule gesegnet. Auf dem kleinen Bild Landrat Thomas Eichinger, Pater Xaver Namplampara, Pfarrer Dirk Wnendt und Schulleiter Günter Morhard (von links). © Roettig

Schondorf – Die „Operation am offenen Herzen“ sei trotz Überlänge und unvorhergesehener Zwischenfälle sehr positiv verlaufen. So bezeichnete Schulleiter Günter Morhard die Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten der Wolfgang-Kubelka-Realschule während des laufenden Schulbetriebs. Umsiedlung in Container, zeitweise Probleme wie Wasserschaden, Lärm, Strom-, Internet- oder Heizungsausfall waren vergessen, als die imposante neue Sporthalle und der Erweiterungsbau jetzt offiziell eingeweiht wurden. Natürlich mit dem kirchlichen Segen von Pfarrer Dirk Wnendt und Pater Xaver Namplampara.

Die jahrelange Großbaustelle in Nachbarschaft zur neuen Prix-Siedlung ist Vergangenheit. Der Landkreis als Träger der WKR hatte zum Festakt nicht nur Persönlichkeiten aus der „großen Politik“ wie Gabriele Triebel, Alex Dorow oder Josef Loy eingeladen, sondern vor allem die Mitglieder des Kreistags. Sie hatten letztendlich für die Sanierung und Erweiterung der einzigen Knaben-Realschule im Landkreis gestimmt und die Gesamtkosten von rund 24 Millionen Euro durchgewunken. Davon hat der Freistaat Bayern immerhin 6,37 Millionen Euro übernommen. 577.000 Euro kamen von KIP, dem Programm zu energetischen Sanierung kommunaler Gebäude und Einrichtungen. Diesbezüglich lobte Landrat Thomas Eichinger die weitsichtigen Planer: Im Zuge des Umbaus wurde die Gebäudeheizung von Flüssiggas auf eine Pelletheizung umgestellt und auf dem Dach wurde eine PV-Anlage mit 72 kWp installiert.



Dickes Lob von den Gästen kam für die imposante neue 3-fach-Sporthalle als Ersatz für die rückgebaute alte 1-fach-Turnhalle. Sie wurde mit einem Geschoss eingegraben, sodass Besucher den Zuschauerbereich und Sportler die sechs Umkleiden stufenlos erreichen können. Zur barrierefreien Erschließung des Untergeschosses wurde ein Aufzug im Foyerbereich eingebaut. Die Spielfläche je Hallenteil beträgt 15 mal 27 Meter. Dass man hier künftig auch Schulveranstaltungen abseits des Sports abhalten kann, bewiesen die Programmpunkte der Ukelele- und Percussion-Gruppen sowie die Jungs der Formation „Darstellende Kunst“ mit ihrem heiteren Trockenschwimmkurs. Beifall kam hier auch vom Ministerialbeauftragten Michael Heimes, der die Glückwünsche von Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo überbrachte.



Auf dem Platz der ehemaligen Turnhalle ist der „Erweiterungsbau C“ entstanden. Das zweistöckige Gebäude mit einem umbauten Raum von rund 12.000 Quadratmetern beinhaltet im Keller die Technikräume mit Heizung, Lüftung, Elektro und EDV. Im Erdgeschoss befindet sich der großzügige Mensabereich mit Speisesaal, Küche und Nebenräumen. Das erste Obergeschoss umfasst drei Fachräume für Chemie, drei Räume für die Nachmittagsbetreuung der Ganztagsschule, zwei Ausweichräume sowie Nebenräume für WCs, Putzmittel und Technik. Darüber sind noch fünf Klassenzimmer, ein Ausweich- und ein Lehrmittelraum untergebracht.



Eine lichtdurchflutete, zweistöckige Verbindungsbrücke führt zum Bestandsgebäude, das brandschutztechnisch und energetisch saniert werden musste. Zur barrierefreien Erschließung aller Stockwerke wurde ein Aufzug eingebaut. Saniert und umgestaltet wurden die Fachklassenräume für Werken, EDV, Physik und Musik, die Unterrichtsräume, der Verwaltungsbereich sowie die WC-Anlagen. Neu gestaltet wurden auch die Außenanlagen wie Pausenflächen, Gebäudezugänge oder den Lehrerparkplatz.