Serie gerissen: Heimpleite für Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Gleich jubeln die Landsberger: Timo Spennesberger zieht kurz vor der Halbzeitpause aus 20 Metern ab und erzielt das 1:0 für den TSV. © Ernstberger

Landkreis – Der „Monsterlauf“ des TSV Landsberg ist zu Ende. Nach zwölf Spielen ohne Niederlage kassierte der Fußball-Bayernligist am Samstag gegen den Tabellen-Zwölften FC Ismaning ein 1:2-Heimniederlage. Überraschend - und unnötig!

Jürgen Meissner, der sportliche Leiter der Kreisstädter, war nach der zweiten Saisonniederlage sichtlich angefressen – hatte seine Mannschaft doch gegen ein zunächst verunsichertes Team verloren, das acht Spieltage ohne Sieg war, dabei sieben Niederlagen kassiert hatte und zuletzt am 12. August (1:0 in Garching) gewonnen hatte. „Wir müssen das 2:0 nachlegen, dann gewinnen wir das Spiel“, so Meissner. Genau: Die Landsberger versäumten es, frühzeitig alles klar zu machen – und dann passierte ihnen genau das, worüber sie in dieser Saison schon so oft gejubelt hatten: Über späte Tore, die dieses Mal allerdings der Gegner erzielte.



1:0 stand’s beim Seitenwechsel. Neuzugang Timo Spennesberger, erneut einer der auffälligsten Landsberger, hatte sich in der 43. Minute ein Herz genommen und aus 20 Metern mit Links abgezogen – der Ball schlug unhaltbar für FC-Keeper Lorenz Becherer im Ismaninger Kasten ein. Ein Treffer genau zum richtigen Zeitpunkt.



Völlig unverständlich: Die Landsberger schafften es nach der Pause nicht, den Ismaningern den K.o.-Stoß zu versetzen. Nikola Negic und Spielertrainer Sascha Mölders vergaben die einzigen guten Chancen in Halbzeit zwei. Und so kam es, wie es im Fußball so oft kommt: Maxi Holdenrieder flog eine Viertelstunde vor Schluss nach einem angeblichen taktischen Foul per gelb-roter Karte vom Platz. „Damit kippte ein Spiel, das wir 75 Minuten im Griff hatten“, so Spielertrainer Mike Hutterer. „Unerklärlich, denn in Dachau haben wir zu Zehnt sogar das Spiel gedreht.“ Es folgte, was man allgemein als „ums Gegentor betteln“ nennt. Es brannte mehrfach lichterloh in der TSV-Abwehr, dann schlugen die Gäste zweimal zu: Clemens Kubina (84.) und Yasin Yilman (87.) sorgten für die Treffer zum 2:1-Sieg. Kapitän Alex Bende traf in der Nachspielzeit nach einer Ecke nur noch den Pfosten. Da stürmte sogar Torwart David Hundertmark mit.



Hutterer: „Es war nicht alle schlecht. Aber die ersten 75 und die letzten 15 Minuten waren zwei unterschiedliche Spiele. Wir haben am Schluss nicht mehr gut zusammengearbeitet und das Spiel innerhalb von ein paar Minuten aus der Hand gegeben.“ Klare, harte Worte: „Da hat das Feuer gefehlt, da kam ein bisschen Arroganz raus, da wurde unsere Dummheit bestraft.“



Mölders blieb gegen Ismaning zum zweiten Mal in Folge ohne Tor – das kam in dieser Saison noch nie vor. Der Ex-Löwe führt die Torjäger-Tabelle der Bayernliga Süd aber weiter mit 17 Toren in 16 Spielen an. Sein ehemaliger 1860-Kollege Nico Karger vom FC Deisenhofen erzielte beim 2:2 gegen 1860 II beide Tore, liegt jetzt mit 14 Treffern auf Platz 2.



Besondere Ehre für Sascha Mölders: Er trug am Sonntag beim Münchener „Legendenspiel“ zwischen 1860 und Bayern wieder das Trikot der Löwen. Und der „Fußball-Gott“ der Blauen traf beim 6:8 im Olympia­stadion gleich dreimal für seinen Ex-Verein. Bayern-­Legende Claudio Pizarro lobte: „Sascha ist immer noch eine Maschine.“



Hutterer blickte derweil nach der „ärgerlichen Niederlage“ schon wieder nach vorne: „Wir haben bis jetzt eine überragende Saison gespielt und immer noch alles selbst in der Hand. Andere werden froh sei, wenn sie am Ende 34 Punkte haben.“ Im letzten Spiel der Vorrunde muss der TSV Landsberg am Samstag (14 Uhr) bei Verfolger FC Ingolstadt II antreten. Hutterer: „Auch da ging eine Serie zu Ende. Das 1:3 in Kottern war die erste Niederlage der Ingolstädter nach 13 Spielen. Das wird sehr, sehr interessant.“ Landsberg liegt jetzt auf Tabellenplatz 2 – vier Punkte hinter dem SV Schalding-Heining, der sich durch ein 3:1 gegen den TSV Dachau die „Herbstmeisterschaft“ sicherte.



Die Lechstädter trainieren diese Woche übrigens auf Kunstrasen, da die Partie in Ingolstadt auf so einem Belag ausgetragen wird.“ Derweil wird die Verletztenliste noch länger - Details dazu gibt es hier.