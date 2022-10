Teurer Teich

Schacky-Park Dießen: Gemeinderäte danken dem Förderkreis

Von: Dieter Roettig

Bis die Arbeiten am noch wasserlosen Ententeich fortgesetzt werden, bleibt das Riesenloch wegen Einsturzgefahr verhüllt. Im Hintergrund das Entenhaus. © Roettig

Dießen – Mit einer Klarstellung begann die Jahreshauptversammlung des aktuell 743 Mitglieder starken Förderkreises Schacky-Park im „Unterbräu“. Es galt eine Irritation zwischen den ehrenamtlichen Parkpflegern und der Marktgemeinde als Pächterin des Areals aus der Welt zu schaffen.

Vorsitzende Christine Reichert hatte kürzlich im Gemeinderat bedauert, dass die Ratsmitglieder im Park zu wenig Präsenz zeigen würden. Ihr fehle das „spürbare Miteinander“, was sie spaßhaft zu erklären versuchte: Fragt die Ehefrau ihren Mann „Magst du mich eigentlich noch?“ Antwortet der Partner „Ja was für eine Frage, ich zahle doch die Miete!“ Genau so sei es. Die Gemeinde zahle die Pacht, die Versicherungen und kümmere sich um die Verkehrssicherheit.



Gemeinderätin Antoinette Bagusat, die mit Vize-Bürgermeister Roland Kratzer und einigen Kollegen an der Versammlung teilnahm, konnte besänftigen. Der Gemeinderat habe durch alle Fraktionen größte Hochachtung vor der Arbeit des Förderkreises. Hanni Baur (SPD) habe den fleißigen Arbeitern sogar eine Brotzeit vorbei gebracht, Saxophonist Michael Lutzeier (Die Partei) spielte ein Gratiskonzert im Monopteros und Bürgermeisterin Sandra Perzul als Beisitzerin im Vorstand sei hautnah bei allen wichtigen Entscheidungen eingebunden.



Mit einem filmischen Rückblick auf die vergangenen Monate begann dann die eigentliche Versammlung. Eines der Highlights war die Aufstellung eines lebensgroßen Nachgusses einer unbekleideten Venus aus der klassischen hellenischen Zeit, gespendet vom Ehepaar Theresia und Werner Hensel. Fünfzehn junge Menschen haben im Rahmen ihres sozialen Jahres eine Woche lang bei der Restauration des Monopteros-Bodens und weiterer Denkmäler tatkräftig mitgearbeitet, was einer geldwerten Leistung von 9.000 Euro entspricht. Mit Nashan Alpler habe der Park eine neue „Bienenkönigin“, die sieben Bienenstöcke betreut. Den fleißigen Bienchen sei die reiche Apfelernte zu verdanken, aus denen über tausend Liter „vollmundiger edelsüßer“ Apfelsaft gepresst wurde. Zu kaufen jeden Mittwoch auf dem Dießener Viktualienmarkt, wobei der Reinerlös der Parkpflege zufließt. Über 500 Setzlinge von Rotbuchen, Trauben-Eichen und -Kirschen, Roterlen und Weißtannen wurden im südlichen Teil des Parks gepflanzt. Dazu kamen Nachpflanzungen von Kastanien für die Allee und von Scheinzypressen für den Monopteros.



Teurer Teich



Wichtigstes Projekt war die Wiederbelebung des Ententeichs. Dabei machte bei den Ausgrabungen die endlos tiefe und weiche Humusschicht Probleme. Die abdichtende Lehmschicht im oberen Teil war nur 30 Zentimeter stark. Das tiefe Loch sollte ein ebensolches im Säckel des Förderkreises machen. Doch dank vieler Spenden kann der momentan zugedeckte Ententeich bald vollendet werden. 32.000 Euro kamen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, 5.000 Euro von der Sparkassenstiftung, 1.000 Euro vom Landkreis und „der größte Batzen“ von der privaten Spenderin Adelheid Köberlin, der mit einem Blumenstrauß und viel Beifall gedankt wurde. Da wollte auch die ausführende Gartenfirma Bronder nicht nachstehen und stiftete die gesamte Bepflanzung rund um den Teich.



Erstaunt wurden die Zugriffszahlen der Homepage www.schacky-park.de zur Kenntnis genommen. Von den 1.733 Besuchern im August 2022 kamen 84 Prozent aus Deutschland, 16 Prozent aus den USA, vier Prozent aus der Schweiz, zwei Prozent aus Afghanistan und ein Prozent aus Russland.



Mit Interesse wurde der Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer verfolgt. So sind zwischen 2018 und 2021 aus Mitgliederbeiträgen, Spenden, Erbschaften und Zuschüssen insgesamt 392.282 Euro eingegangen. Dem standen Ausgaben für Parksanierung und Diverses von 298.704 Euro gegenüber.



Alle wiedergewählt



Wie zufrieden die Mitglieder mit ihrer Vorstandschaft sind, bewiesen die zügig per Akklamation und ohne Gegenkandidaten durchgezogenen Neu- bzw. ausschließlich Wiederwahlen. Erste und zweite Vorsitzende bleiben Christine Reichert und Christl Bernhard. Steuerberater Hans Kessler übt weiterhin das Amt des Schatzmeisters aus. Simone Egger bleibt Schriftführerin. Beisitzer sind Detlef Reichert und Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. Auch bei den Referenten-Posten sind die Alten die Neuen: Rupert Huger (Waldumbau), Peter Kaun (Parkpflege), Joachim Maria Hoppe (Denkmalpflege und Restaurierung), Anja von Lienen (Dokumentation), Lilo Malkmus (Gartenkunstgeschichte und Landschaftsarchitektur) sowie Marion Ratz (Medienarbeit).



Der Schacky-Park, ab 1904 vom königlichen Kämmerer Ludwig Baron von Schacky auf Schönfeld im Süden Dießens als „Englischer Garten“ angelegt, gilt heute als eine der schönsten Parkanlagen im Fünfseenland. Zu verdanken ist das dem ehrenamtlichen Förderkreis, der seit 2006 das Areal zu seiner heutigen Blüte restauriert hat. Denn in den harten Zeiten des letzten Jahrhunderts nutzten die Vinzentinerinnen als neue Eigentümer das Gelände landwirtschaftlich. Die kunstvolle Ausstattung des Parks verrottete damit langsam. Spöttisch nannte man den Park „Oberbayerns schönste Kuhweide.“



Die Marktgemeinde Dießen als Pächterin der Liegenschaft Schacky-Park darf sich glücklich schätzen, dass der Förderkreis seit 2006 in über 63.000 unbezahlten Arbeitsstunden die Bauten, Denkmäler, Brunnen, Teiche, Wege und Wälder instandgesetzt hat und denkmalgerecht pflegt.