Riss im Rotorblatt: Flügel für Fuchstaler Windrad muss ausgetauscht werden

Von: Johannes Jais

Teilen

Ein Flügel, festgeschraubt am Selbstfahrer mit zwölf Achsen, nach der Ankunft im Fuchstal, fotografiert auf dem Bereitstellplatz bei Leeder. © Jais

Fuchstal - Neun Rotorblätter werden für die drei neuen Windräder im Gemeindewald Leeder benötigt. An einem ist bei der Überprüfung vor Ort erfolgt, ein Riss festgestellt worden, als der Flügel mit einer Kamera von innen befahren wurde. Jetzt muss schnell Ersatz her.

„Da ham mer glück ghabt“, atmet Pia Zordick vom Igenieurbüro Sing erleichtert auf; die Worte bezieht sie darauf, dass ein Rotorblatt schnell verfügbar ist. In Cuxhaven liegt eines bereit ist, das noch im September für das dritte, südlich gelegene Windrad im Leederer Gemeindewald geliefert wird.



Eine Schadenshöhe ist schwierig zu beziffern. Sie geht aber in den sechsstelligen Bereich, hieß es beim Ingenieurbüro Sing auf Nachfrage des KREISBOTEN. Es handelt sich um einen Versicherungsfall. Verantwortlich gemacht wird zunächst die Firma Enercon, die Generalunternehmer beim Bau der Windräder ist. Der Auftraggeber, die Bürgerwind Fuchstal Gemeindewald GmbH, hat finanziell keinen Schaden.



Was die Ursache für den Materialschaden ist, muss noch aufwendig geklärt werden. Noch ist offen, ob es beim Verladen im Hafen, bei dem mehr als tausend Kilometer langen Sondertransport von der Ostsee zur Abladestation bei Leeder oder auf der neun Kilometer langen, optisch spektakulären „Schlussetappe“ mit dem Selbstfahrer dazu gekommen ist.



Das 25 Tonnen schwere Rotorblatt, das per Spezialkran auf 166 Metern Höhe gehievt wird und dann am Windrad befestigt wird, war für die zweite der drei Anlagen im Gemeindewald Leeder vorgesehen. Nun ist ein weiteres baugleiches Exemplar, das bereits nach Fuchstal transportiert worden war, von der Windkraftanlage 3 zur mittleren der drei Anlagen gebracht (Windkraftanlage 2).



Die drei Windräder sollen im Herbst 2023 in Betrieb gehen. Dies geschieht nacheinander. Die ersten zwei Anlagen sollen im Oktober fertiggestellt sein. Das dritte Windrad wird im November folgen, blickt Pia Zordick von der Planungsabteilung beim Ingenieurbüro Sing (Landsberg) voraus. Der genaue Zeitpunkt sei auch vom Wetter abhängig.



Der Strom, den die drei Windkraftanlagen, wird nahe am Lech beim Umspannwerk Denklingen in das Netz eingespeist. Die Stromleitung vom Gemeindewald Leeder bis dorthin ist 9,5 Kilometer lang. Die Bürgerwind Fuchstal Gemeindewald bekommt für die nächsten 20 Jahre eine Mindestvergütung in Höhe von 11,39 Cent je Kilowattstunde. Das ist deutlich mehr als der Preis, der bei den 2016 fertiggestellten vier Windrädern im Staatsforst vergütet wird.