Söders virtuelle Filmwelt in der AREA 61

Von: Dieter Roettig

Über autonomes Fahren klärte ADAC-Technik-Chef Reinhard Kolke (rechts) Besucher und Ministerpräsident Markus Söder, CSU-Kreisvorsitzenden Michael Kießling sowie den Landtagskandidaten Alex Dorow auf. © Roettig

Penzing - „Wer braucht schon Holly­wood, wenn wir Penzing haben?“ Begeistert hat sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von den hochmodernen Produktionsstudios mit der Zauberwand Hyperbowl gezeigt. Und schalkhaft hinzugefügt, man könnte hier doch eines Tages eine bayerische Version von „Game of Thrones“ über seinen Politikeraufstieg drehen…

Unter dem Schlagwort „Söder kommt“ hatte der CSU-Kreisverband Landsberg Freunde sowie Mandatsträger aus Bund, Land und Kommunen auf den ehemaligen Fliegerhorst eingeladen. Als AREA 61 entwickelt sich hier ein prosperierender Technologiestandort, den Söder unbedingt näher kennenlernen wollte.



Neben Film und Fernsehen spielt auch Mobilität und autonomes Fahren im ADAC-Campus eine große Rolle. Dr.-Ing. Reinhard Kolke, Leiter des Technikzentrums Landsberg, erklärte MP Söder gleich nach seiner Ankunft mobiles Fahren mit einem Testfahrzeug, das auf dem Gelände ausführlich getestet wird. Eine chauffeurlose Proberunde wollte Söder allerdings nicht drehen.



Begleitet von Penzings Bürgermeister Peter Hammer und Kreisvorsitzendem Michael Kießling sowie den Wahlkämpfern Alex Dorow, Mathias Hausmann und Simone Drexl marschierte Markus Söder ohne den gewohnten Bayerischen Defiliermarsch in die Halle der früheren Hubschrauberstaffel mit der ,Hyperbowl‘ ein. Auf 550 Quadratmetern und mit Hilfe von 360 Grad rundum angebrachten LED-Panels kann ohne Ortswechsel jede beliebige Kulisse erzeugt werden. Mit einem Klick können die modernen Filmemacher vom New Yorker Times Square zum Gipfel der Zugspitze wechseln.



Eine Filmklappe der Penzing-Studios bekam Ministerpräsident Markus Söder als Souvenir. Links von ihm die Landtagskandidaten Alex Dorow und Mathias Hausmann, rechts MdB Michael Kießling und Studio-Chef Jörn Siegele. © Roettig

Jörg Siegele und Joe Neurauter, Geschäftsführer und Mitinhaber der Penzing Studios, klärten Söder und die erstaunten Besucher über die am Computer erzeugten virtuellen Realitäten auf. Bereits jetzt gehören die Penzing-Studios zu den modernsten und erfolgreichsten Produktionsstätten Europas, die international gebucht werden. So werde gerade in der ehemaligen Transall-Halle von 400 Mitarbeitern eine monumentale Streaming-Serie vorbereitet. Besonders freute sich der bekennende Film-Fan Söder über die enge Kooperation mit der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen.



Nach dieser beeindruckenden Vorstellung schlüpfte MP Söder in seine gewohnte Hauptrolle als vehementer Wahlkämpfer für die Landtags- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober. Er lobte Bayern „als schönstes Land der Welt“ mit seiner leistungsfähigen Wirtschaft und der niedrigsten Kriminalitätsrate: „95 Prozent der Welt würden gerne mit uns tauschen!“



Söders Seitenhieb auf die Grünen: Schluss mit dem ideologischen Krempel. Die Energieprobleme könne man nur mit Vernunft und nicht mit Ideologie lösen. Das jetzige Heizungsgesetz sei nicht logisch und führe in vielen Fällen zur wirtschaftlichen Verarmung. Mit dem erhofften Ampel-Ende nach der nächsten Bundestagswahl werde das Gesetz ohnehin gekippt, so Söder zuversichtlich. Die Ampel sei neben dem DFB die erfolgloseste Organisation Deutschlands. Bei seinen Ausführungen zur bayerischen Raumfahrtindustrie dachte Söder wohl laut an die an sie, die er „gerne zum Mond schießen“ würde.



„Leben und Kleben lassen“ meinte Söder zu dem Klimarettern, die sich auf abgelegenen Parkplätzen ruhig ankleben könnten – ohne Störung des Rechtsstaates und Belästigung von Sicherheitskräften. Die brauche man besser zur konsequenten Rückführung von kriminellen Zuwanderern. Auch das umstrittene Gendern und die grüne Sprachpolizei bekamen Söders Fett weg. Eine Mutter als „gebärende Person“ zu bezeichnen, wie kürzlich in der ARD-Tagesschau, sei völlig überdreht und beleidigend für alle Frauen.



Neben einer klaren Abgrenzung zur AFD betonte Söder, in Bayern werde es nach dem 8. Oktober „keine grüne Regie­rungsbeteiligung“ geben. Zuvor hatte er sich über die grünen Veggie-Jünger lustig gemacht, die der Mehrzahl der deutschen „Flexitarier“ den Fleischkonsum madig machen wollen. Jeder Mensch solle bei der Ernährung nach seinem Gusto flexibel sein. Beim geplanten Özdemir-Süßigkeitsverbot für Kids gebe es künftig wohl freudlose Broccoli-Geburtstagspartys.



Gut, dass Genussmensch Söder gleich nach seiner Rede auf dem ehemaligen Fliegerhorst zum nächsten Termin musste. Sonst hätte er mitbekommen, dass es beim gemütlichen Teil der Veranstaltung die bayerische Nationalbrotzeit Leberkassemmel nur mit scharfem Senf aus Bautzen gab…